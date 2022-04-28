紐約亞裔少女頸部中彈案 竟是高中生吵架引爆隨機掃射

皇后區新鮮草原亞裔少女遭槍擊重傷，警方封鎖現場進行調查。（記者曹健/攝影）

27日下午4時10分左右，12名紐約市 皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)的高中生在放學回家途中，同路邊停車的司機們發生爭吵，遭對方向學生群中隨機開槍掃射，造成一名14歲的亞裔 少女頸部中彈；嫌犯連開六槍後迅速開車逃逸，目前尚未抓捕。

市警局助理總警司(Assistant Chief)貝爾蘭特(Ruben Beltran)表示，當時兩輛汽車停在了新鮮草原188街64-50號街邊，一群學生正在人行道經過，幾名男子從車上下來，與其中兩名學生交談，不料發生爭執，緊接著一名男子突然拔槍向這群學生開槍掃射，之後兩車內的所有人都迅速駕車逃逸。

「此案涉及爭端，所有參與其中的人，都是調查的一部分。」貝爾蘭特說，槍擊案的發生是在兩車停靠路邊，並爆發了言語衝突之後，導致兩名參與爭吵的18歲男高中生，一名左腿中彈，另一名臀部中彈，被送往紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)就醫，當時情況穩定；另一名14歲亞裔少女頸部中彈，被送往長島猶太醫療中心(Long Island Jewish Medical Center)，目前已無生命危險，她被警方認定為是受無辜波及的現場旁觀學生。

市警消息人士表示，當時共有12名學生放學結伴經過，其中五名女生、七名男生。

「突然間我聽到槍聲，非常快速的槍聲，我確定那是槍聲而不是煙花後，趕緊叫我的兒子進屋。」目擊者文森特(Vincent)回憶，一切回歸平靜後，他跑出去看到一名女性在大聲痛哭，「她說有人剛剛射殺了一個女孩，我一看發現是下課回家的學生們，其中一個脖子中彈。」

另一名47歲的目擊者赫塔多(Hurtado)也表示，「其中一輛肇事車是寶馬(BMW)，他們駕車逃逸，接著我看到一個女孩躺在地上，不能動，她受到了驚嚇，眼睛不停眨動，嚇得要死。我趕緊讓她的朋友陪她講話，撐到救護車來，但她說不出話來，看起來隨時要暈過去。」

赫塔多表示，這是她在新鮮草原居住了將近40年，見過最恐怖的槍擊事件。新鮮草原去年底被評為紐約市最佳居住區，因為優質的教育學區和平穩的治安，一直以來也是許多華人的理想居住地。

該案發生後，周圍地區學校今天都加強了安保，附近法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis HS)門外排起長隊，在市警局的指揮下接受金屬探測器和隨機行李篩查。「通常這裡沒有那麼多警察，但現在多起來了，感覺很安全。」該校高三學生蒙特斯(Sifredo Montes)表示。

「似乎紐約市的所有社區都無法倖免，哪怕像新鮮草原這樣本來是最安全的社區。」學生家長杜維斯(George Douveas)說，「你怎麼和你的孩子說呢？說這就是正常的生活？」他表示已經為女兒訂下新的規則，放學後不准出去玩。「這不是發生在半夜，而是在下午，在學生們放學回家的高峰時段。」

案發地州眾議員根納羅(Jim Gennaro)和市議員李琳達(Linda Lee)發表聲明稱，呼籲各級政府解決紐約市不斷上升的槍枝暴力問題。

目前該案仍在調查，傷者具體身份並未對外透露；警方正在鎖定嫌犯身份，調派額外警力進行全城搜捕。

警方呼籲民眾，若有線索提供者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。