「夏季崛起」報名48小時已6.2萬人 家長抓緊註冊

「夏季崛起」計畫啟動、報名人數井噴，市教育局呼籲家長盡快報名。(取自班克斯推特)

紐約市 今年推出的升級版「夏季崛起」(Summer Rising)免費計畫，自25日開放報名以來，不到48小時內就收到6萬2000名學生註冊，已占今年11萬席位中的一半以上，速度遠超往年；市教育局 呼籲還在觀望的家長盡快報名參加。

夏日崛起為免費計畫，市教育局希望藉由該計畫，讓學生在一天當中，利用半天時間重拾學業，另外半天則是參與室內和室外的休閒活動；不同於去年的冷清，今年一推出便十分搶手，截止26日下午5點已經收到6萬2000名學生註冊，預計很快便會完成11萬名額的錄取封頂。

「想參加的人數遠遠超過能參加的人數」；代表非營利組織領導「夏季崛起」項目、兼任聯合鄰里社(United Neighborhood Houses)的政策和宣傳主任莫蘭(Nora Moran)表示，家長對於該項目更加熟悉，並且對疫情 的憂慮也逐漸消退，造成了報名「井噴」現象的出現，「這和去年非常不同，在即將到來的夏天，一切活動恢復如常，家長是多麼需要這種選擇來填滿孩子們的暑假。」

去年負責註冊工作的市青少年與社區發展局(NYC Department of Youth & Community Development)透露，去年計畫開始報名後，直到項目開始前，共計9萬8000人的總配額才收到不到一半的申請，不過即使報名速度慢，在7月項目陸續啟動前，還是收到了超額的報名數量，所以預計今年的配額會很快填滿。

市教育總監班克斯(David Banks)表示，今年推出的升級版「夏季崛起」免費計畫，惠及名額從9.8萬增加至11萬，為八年級及以下公校生提供半日學術課程加上半日社會實踐的安排，「這個項目匯集課內學術和課外活動精華，將為紐約市的家庭提供免費優質的暑假體驗。」

「夏季崛起」計畫預計從7月5日開始，小學生項目為期七周，初中生項目為期六周，每日從上午8時進行到下午3時，也可以選擇性延長至下午6時。

入選的學生們將在有教師資格證的老師那裡進行上午學習，包括數學、科學、英文、ELA和社會學等，下午在社區組織工作人員的帶領下，進行包括體育項目、實地考察等時間項目。報名網址：https://www.schools.nyc.gov/enrollment/summer。