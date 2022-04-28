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紐約市情咨文 2023年教育撥款著力培養就業技能

記者張心／紐約報導
紐約市2023財年預算中，將教育做為撥款重頭戲，力求發展公校暑假學習計畫。(市教育局提供)
紐約市2023財年預算中，將教育做為撥款重頭戲，力求發展公校暑假學習計畫。(市教育局提供)

「不受教育，就進監獄」，市長亞當斯(Eric Adams)日前在布碌崙(布魯克林)發表上任後首次市情咨文演講中，發布了2023財年執行預算；其中著重將教育做為撥款重頭戲，力求發展公校暑假學習計畫 ，藉由加強教育，培養學生畢業後就業技能。

市長亞當斯發表紐約市情咨文，教育撥款為2023年投資重點。(市長辦公室提供)
市長亞當斯發表紐約市情咨文，教育撥款為2023年投資重點。(市長辦公室提供)

亞當斯表示，缺乏教育的青少年成為了當前紐約市犯罪的主因，而政府撥款投資教育將會使青少年遠離司法制裁，「我們必須為年輕人做更多事，尤其是事關他們未來就業和前途發展時；就像我反覆強調的，「不受教育，就進監獄」。」

為此，亞當斯宣布在公校暑假學習計畫、職場培訓、識字計畫、雙語教育、移民翻譯服務等方面做為重點。在暑假學習計畫中，本屆市府計畫將「夏季崛起」(Summer Rising)免費項目再度擴大，預計從今年的11萬提升至21萬；根據市議會文件，該計畫將繼續由市青少年與社區發展局(DYCD)合作，預算超過1億元。

此外，亞當斯還宣布持續擴大「暑期工讀計畫」(Summer Youth Employment Program)，為更多的14歲至21歲學生提供實習機會。

為了幫助學生就業，亞當斯也提議撥款3300萬元用於全新的「職業生涯」(Career Pathways)項目；根據預算文件，市教育局將在醫療保健和信息技術等「高增長行業」，創建25個新增的相關職業發展項目，以便學生可以在畢業後輕鬆加入這些領域。

亞當斯也希望在未來的三年中，撥款740萬元資助全新的「閱讀障礙篩查和識字計畫」(Dyslexia Screening Sites and Literacy Programs)；在市府的預算文件中，全市公校系統將增加閱讀篩查試點，並在哈林區(Harlem)和布朗士區(Bronx)的第五和第七區，開設兩間閱讀障礙學校。

做為移民都市，亞當斯也提到會在雙語課程上撥款1120萬元，利用經濟刺激會在明年推出的50個全新的雙語教育項目；此外，為了幫助移民家庭更好的適應全市教育節奏，此次撥款也會幫助尋求翻譯和口譯服務的家庭，提升他們獲得服務的效率，更快速地為家長和學生提供語言翻譯服務。

教育局 亞當斯 預算

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