上訴法院裁定紐約選區重畫違憲 將指定專人重畫

紐約州上訴法院27日裁定，由民主黨控制的州議會重畫選區違憲，重畫的國會議員和州參議員選區地圖無效。(美聯社)

紐約州 上訴法院(New York State Court of Appeals)27日裁定，由民主黨 控制的州議會重畫選區違憲，重畫的國會議員和州參議員選區地圖無效；新選區地圖將由下級法庭指定一名黨派中立的特別主事人重畫，但可能導致原定6月底舉行的初選推遲到8月舉行。

七名法官以四比三的投票否決了州議會的選區地圖，法庭裁決認定，本次選區重畫違反了2014年的憲法改革，讓獨立選區重畫委員會的作用蕩然無存；法庭還特別指出，州議會劃定的國會議員選去違反了「傑利蠑螈」(gerrymandering)禁令；這是1960年以來州上訴法庭首次宣布選區地圖無效，此舉可能對民主黨國會期中選舉產生不利影響。

部分初選可能推遲至8月

原定6月底舉行的國會議員和紐約州參議員初選可能推遲到8月舉行。(記者和釗宇／攝影)

本裁決為終審裁決，不可上訴，上訴法院還裁定，新的國會議員和州參議員選區重畫地圖將由下級法庭指定一名政治上中立的特別主事人劃定，並由下級法庭監督；法庭還表示，這意味著原定6月28日舉行的紐約州國會議員和州參議員初選可能被推遲至8月舉行。

目前，初審此案的斯托本郡高等法院法官麥卡利斯特(Patrick McAllister)已指定卡耐基梅隆大學(Carnegie Mellon University)政治學者塞瓦斯(Jonathan Cervas)作為主事人，畫分紐約州國會議員和州眾議員 選區。

州眾議員選區畫分則可能不受影響，因為共和黨此前並未對此提出挑戰；因此，州上訴法庭並未明確是否將州長和州眾議員初選一同推遲，而是交由法官麥卡利斯特及州選舉委員會合作，盡快公布實施細節。

法庭也指出，紐約州過去有各職位分開舉行初選的先例，意味州長和州眾議員初選，可能不受影響、如期舉行。

目前州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會民主黨領袖尚未對此置評，州參議會一名民主黨發言人則表示不同意法庭裁定，但仍將接受裁決結果；共和黨州議員則已開始慶祝，原本可能因為選區重畫而陷入不利境地的史泰登島國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，「人民的意志戰勝了腐敗的奧伯尼政治機器，這是民主、公平選舉和憲法的大勝。」

民主黨控制的州議會重畫選區被裁定違憲。(美聯社)

民主黨盼增席次 恐落空

民主黨人原本指望紐約州的選區重畫能帶來更多國會眾議員席位，抵消共和黨在其他州增加的席次，但這一希望可能落空；根據州議會的選區地圖，民主黨可能奪取紐約州26個國會議員席位中的22個，在選區總數因人口降低減少一席的情況下，民主黨控制的議席甚至比目前的19席增加三席；然而隨著選區地圖被判無效，民主黨在中期選舉中遭受挫折的可能性增加。