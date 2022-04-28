我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台單日確診破1.1萬例 中重症增27例、死亡增2例

返中探親遇「魔幻之旅」 隔離三個月後直接返南加

上訴法院裁定紐約選區重畫違憲 將指定專人重畫

記者和釗宇／紐約報導
紐約州上訴法院27日裁定，由民主黨控制的州議會重畫選區違憲，重畫的國會議員和州參議員選區地圖無效。(美聯社)
紐約州上訴法院27日裁定，由民主黨控制的州議會重畫選區違憲，重畫的國會議員和州參議員選區地圖無效。(美聯社)

紐約州上訴法院(New York State Court of Appeals)27日裁定，由民主黨控制的州議會重畫選區違憲，重畫的國會議員和州參議員選區地圖無效；新選區地圖將由下級法庭指定一名黨派中立的特別主事人重畫，但可能導致原定6月底舉行的初選推遲到8月舉行。

七名法官以四比三的投票否決了州議會的選區地圖，法庭裁決認定，本次選區重畫違反了2014年的憲法改革，讓獨立選區重畫委員會的作用蕩然無存；法庭還特別指出，州議會劃定的國會議員選去違反了「傑利蠑螈」(gerrymandering)禁令；這是1960年以來州上訴法庭首次宣布選區地圖無效，此舉可能對民主黨國會期中選舉產生不利影響。

部分初選可能推遲至8月

原定6月底舉行的國會議員和紐約州參議員初選可能推遲到8月舉行。(記者和釗宇／攝影...
原定6月底舉行的國會議員和紐約州參議員初選可能推遲到8月舉行。(記者和釗宇／攝影)

本裁決為終審裁決，不可上訴，上訴法院還裁定，新的國會議員和州參議員選區重畫地圖將由下級法庭指定一名政治上中立的特別主事人劃定，並由下級法庭監督；法庭還表示，這意味著原定6月28日舉行的紐約州國會議員和州參議員初選可能被推遲至8月舉行。

目前，初審此案的斯托本郡高等法院法官麥卡利斯特(Patrick McAllister)已指定卡耐基梅隆大學(Carnegie Mellon University)政治學者塞瓦斯(Jonathan Cervas)作為主事人，畫分紐約州國會議員和州眾議員選區。

州眾議員選區畫分則可能不受影響，因為共和黨此前並未對此提出挑戰；因此，州上訴法庭並未明確是否將州長和州眾議員初選一同推遲，而是交由法官麥卡利斯特及州選舉委員會合作，盡快公布實施細節。

法庭也指出，紐約州過去有各職位分開舉行初選的先例，意味州長和州眾議員初選，可能不受影響、如期舉行。

目前州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會民主黨領袖尚未對此置評，州參議會一名民主黨發言人則表示不同意法庭裁定，但仍將接受裁決結果；共和黨州議員則已開始慶祝，原本可能因為選區重畫而陷入不利境地的史泰登島國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)表示，「人民的意志戰勝了腐敗的奧伯尼政治機器，這是民主、公平選舉和憲法的大勝。」

民主黨控制的州議會重畫選區被裁定違憲。(美聯社)
民主黨控制的州議會重畫選區被裁定違憲。(美聯社)

民主黨盼增席次 恐落空

民主黨人原本指望紐約州的選區重畫能帶來更多國會眾議員席位，抵消共和黨在其他州增加的席次，但這一希望可能落空；根據州議會的選區地圖，民主黨可能奪取紐約州26個國會議員席位中的22個，在選區總數因人口降低減少一席的情況下，民主黨控制的議席甚至比目前的19席增加三席；然而隨著選區地圖被判無效，民主黨在中期選舉中遭受挫折的可能性增加。

民主黨 眾議員 紐約州

上一則

紐約市情咨文 2023年教育撥款著力培養就業技能

下一則

紐約「夏日舞台」6月回歸 13公園90場演出饗樂迷

延伸閱讀

拜登考慮免學貸 延長還款期且可能完全勾銷債務

拜登考慮免學貸 延長還款期且可能完全勾銷債務
上訴法院裁定紐約州選區重畫違憲 初選將推遲到8月

上訴法院裁定紐約州選區重畫違憲 初選將推遲到8月
全美40高傳染郡 23個在紐約

全美40高傳染郡 23個在紐約
民調反應兩極 共和黨人憂無證客 民主黨人比較無感

民調反應兩極 共和黨人憂無證客 民主黨人比較無感
霍楚促州議會修法 允許將副州長本傑明移出選票

霍楚促州議會修法 允許將副州長本傑明移出選票

熱門新聞

男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

2022-04-23 07:29
勃訥拉。(取自臉書)

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

2022-04-21 12:15
照片中的男子，涉嫌在紐約法拉盛地鐵欲強擄22歲華女性侵。(擷自推特)

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

2022-04-26 14:25
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

2022-04-20 15:06
在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
兇嫌勃訥拉(左)和被害人蓋兒(右)。(取自臉書)

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

2022-04-25 10:10

超人氣

更多 >
佛奇：美國已脫離新冠大流行階段

佛奇：美國已脫離新冠大流行階段
疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷

疫情改變你和我 「回不到從前」 亞裔最受傷
揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園

揭發川普與德意志銀行不法往來 吹哨者陳屍加州校園
疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」

疫情改變你和我╱疫情下「我的跨國婚姻走向終點」
抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳