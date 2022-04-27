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全美40高傳染郡 23個在紐約

編譯周芳苑／綜合26日電
州長霍楚26日表示，儘管近期陽性病例一直在增加，但她不考慮恢復室內口罩令。(州長辦公室提供)
州長霍楚26日表示，儘管近期陽性病例一直在增加，但她不考慮恢復室內口罩令。(州長辦公室提供)

根據疾病預防管制中心(CDC)最新報告，全美40個郡新冠病例倍增，其中23個在紐約州疫情相對嚴峻，但州長霍楚 (Kathy Hochul)26日表示，不考慮恢復室內口罩令。

霍楚認為，目前染疫數據今非昔比；染疫總數及每10萬人的平均染疫病例都增加，但本季截至目前為止住院人數未激增。

由於變種病毒Omicron的亞變種BA.2毒株導致病例增加，CDC建議紐約州20餘郡恢復強制戴口罩。目前紐約公共交通工具、遊民收容所、監獄和公立醫院等仍須戴口罩。

CDC公布最新數據，全美3200多郡中僅40個被界定為高傳染區，但高傳染區40個郡的染疫病例是兩周前的兩倍多，其中23個郡集中在紐約州。

紐約州幾乎都處於高傳染度的橙色、中度黃色區，僅紐約市五大行政區在內的紐約下州屬於災情紓緩的綠色區，中度傳染的威郡(Westchester)除外。而不到三周前，紐約州幾乎一片綠。

最新報告以4 月21日為調查截止日，紐約等疫情趨升州目前實際情況可能更嚴重。

專家認為，戴口罩、打疫苗等限制放鬆助長疫情，新的BA.2.12.1 和 BA.2.12毒株可能更具影響力，其傳染性比BA.2高 27%、甚至比引發嚴重疫情的Omicron變種病毒高60%。

BA.2.12.1在紐約州傳播速度明顯比全美更快。CDC稱，該變體一周前在紐約州躍居主導地位，占新冠病例的52.3%，截至26日，比例再升至58.1%；一個月前該變體比例在全美及紐約州僅各3.3% 和12%。

州府數據顯示，紐約州中部新冠病毐再感染率幾乎是全州平均值的三倍；衛生部門稱，全州突破性感染率和住院率也上升。

州數據顯示，目前染疫住院人數只是1月 Omicron 感染高峰期的一小部分；但紐約中部每10萬人的平均滾動住院率(rolling hospitalization)達15.92%，比該州平均數高110%、比紐約市高近240% 。

紐約州 疫情 口罩

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