霍楚促州議會修法 允許將副州長本傑明移出選票

霍楚正在推動州議會修改州選舉法，允許將已經登上選票的本傑明移除。（州長辦公室提供）

紐約州 副州長本傑明(Brian Benjamin)不久前因籌款醜聞辭職，但他依然作為州長霍楚 (Kathy Hochul)的副州長競選搭檔登上民主黨初選選票；目前霍楚正在推動州議會修改州選舉法，允許將已經登上選票的參選人移除，州府目前也在尋找副州長的替代人選。

本傑明此前已經被起訴，包括五項重罪指控；但根據現行選舉法，已經接受本黨提名者將無法被移出選票，除非參選人遷出本州或死亡。NY1報導，霍楚日前已經致電州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)要求修改選舉法；州眾議員寶林(Amy Paulin)暗示，她將提案允許把面臨刑事指控或身患絕症的參選人移出選票。

霍楚26日表示，本傑明不太可能遷出本州，並承認尋找替代人選時間緊迫，因提前投票6月18日就將開始，不在籍選票未來幾周內就將開始印製並郵遞；「目前我們的最佳選項就是要求州議會提供協助，更正目前選舉法的漏洞。」

不過，州議會目前對這一呼籲表示遲疑，史都華─考辛斯表示，「我非常不喜歡在選舉正在進行的時期更改法律，而現在選舉正在過程當中；州長昨晚的確打電話給我，我們將繼續交流。」

此外，民主黨知名LGBTQ 團體The Jim Owles Liberal Democratic Club日前宣布背書霍楚參選州長，意味著她獲得了進步派的重要支持；霍楚表示，「The Jim Owles Liberal Democratic Club長期都是追求正義的領軍者，我很榮幸得到他們背書；現在LGBTQ人群的權利在全美受到攻擊，我將致力於確保紐約州仍然作為全美保護LGBTQ權益的領導者，為每個居民的尊嚴和完全平等而戰。」