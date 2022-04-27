我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國台辦發言人：台若多人病死 哪來底氣與陸談制度之爭

霍楚促州議會修法 允許將副州長本傑明移出選票

記者和釗宇／紐約報導
霍楚正在推動州議會修改州選舉法，允許將已經登上選票的本傑明移除。（州長辦公室提供）
霍楚正在推動州議會修改州選舉法，允許將已經登上選票的本傑明移除。（州長辦公室提供）

紐約州副州長本傑明(Brian Benjamin)不久前因籌款醜聞辭職，但他依然作為州長霍楚(Kathy Hochul)的副州長競選搭檔登上民主黨初選選票；目前霍楚正在推動州議會修改州選舉法，允許將已經登上選票的參選人移除，州府目前也在尋找副州長的替代人選。

本傑明此前已經被起訴，包括五項重罪指控；但根據現行選舉法，已經接受本黨提名者將無法被移出選票，除非參選人遷出本州或死亡。NY1報導，霍楚日前已經致電州參議會多數黨領袖史都華─考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)要求修改選舉法；州眾議員寶林(Amy Paulin)暗示，她將提案允許把面臨刑事指控或身患絕症的參選人移出選票。

霍楚26日表示，本傑明不太可能遷出本州，並承認尋找替代人選時間緊迫，因提前投票6月18日就將開始，不在籍選票未來幾周內就將開始印製並郵遞；「目前我們的最佳選項就是要求州議會提供協助，更正目前選舉法的漏洞。」

不過，州議會目前對這一呼籲表示遲疑，史都華─考辛斯表示，「我非常不喜歡在選舉正在進行的時期更改法律，而現在選舉正在過程當中；州長昨晚的確打電話給我，我們將繼續交流。」

此外，民主黨知名LGBTQ團體The Jim Owles Liberal Democratic Club日前宣布背書霍楚參選州長，意味著她獲得了進步派的重要支持；霍楚表示，「The Jim Owles Liberal Democratic Club長期都是追求正義的領軍者，我很榮幸得到他們背書；現在LGBTQ人群的權利在全美受到攻擊，我將致力於確保紐約州仍然作為全美保護LGBTQ權益的領導者，為每個居民的尊嚴和完全平等而戰。」

霍楚正在推動州議會修改州選舉法，允許將已經登上選票的本傑明移除。（州長辦公室提供...
霍楚正在推動州議會修改州選舉法，允許將已經登上選票的本傑明移除。（州長辦公室提供）
霍楚正在推動州議會修改州選舉法，允許將已經登上選票的本傑明移除。（州長辦公室提供...
霍楚正在推動州議會修改州選舉法，允許將已經登上選票的本傑明移除。（州長辦公室提供）
紐約州長霍楚(左)正在推動州議會修改州選舉法，允許將已經登上選票的本傑明(右)移...
紐約州長霍楚(左)正在推動州議會修改州選舉法，允許將已經登上選票的本傑明(右)移除。（州長辦公室提供）

霍楚 LGBTQ 紐約州

上一則

亞當斯發布997億執行預算 「疫情已兩年 紐約仍強健」

下一則

全美40高傳染郡 23個在紐約

延伸閱讀

紐約客談／近半民眾想換州長 有利葛謨？

紐約客談／近半民眾想換州長 有利葛謨？
副州長醜聞 霍楚：事先不知情

副州長醜聞 霍楚：事先不知情
「他能讓你笑到喘不過氣」喜劇演員哥特佛萊德67歲辭世

「他能讓你笑到喘不過氣」喜劇演員哥特佛萊德67歲辭世
紐約州副州長被捕 涉競選資金欺詐、賄賂等多項罪名

紐約州副州長被捕 涉競選資金欺詐、賄賂等多項罪名
飛行員幹的？喬州黑鷹直升機3月墜毀疑非意外

飛行員幹的？喬州黑鷹直升機3月墜毀疑非意外

熱門新聞

男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

2022-04-23 07:29
在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
勃訥拉。(取自臉書)

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

2022-04-21 12:15
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

2022-04-20 15:06
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36
兇嫌勃訥拉(左)和被害人蓋兒(右)。(取自臉書)

紐約森林小丘棄屍案 兇嫌犯案後若無其事用餐 曾騷擾咖啡店女員工

2022-04-25 10:10

超人氣

更多 >
「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶

「黑人的命也是命」捐款被拿去買豪宅 贊助者納悶
挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見

挺俄、封城…外資逃離中國 速度前所未見
影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝

影／紐約法拉盛地鐵站 男子強擄22歲華女欲性侵 警通緝
上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」
世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美

世界OnAir／退租紐約公寓 藝術家華人夫妻帶娃房車環美