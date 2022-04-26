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焦慮不安 退出州考學生增…長時間中斷學習 應考壓力大

編譯周芳苑／綜合25日電
一些公校學生家長選擇不讓子女參加今年的州會考；圖為市長亞當斯日前與公校學生在一起。(市長辦公室提供)
一些公校學生家長選擇不讓子女參加今年的州會考；圖為市長亞當斯日前與公校學生在一起。(市長辦公室提供)

紐約州每年春季為中小學生舉辦州考，評估學習成果；今年首見有家長因學生中斷學習一陣子後面對考試焦慮不安，選擇不讓子女應考。

家住曼哈頓東哈林區的母親迪亞茲(Rosa Diaz)有個五年級自閉症女兒，她就讀的公立171小學做了很多州考準備，她日前參加英文州考，第一天筋疲力盡，第二天還是一樣，有些孩子甚至為了考試放學後多待幾個小時。

26 、27日是迪亞茲女兒的數學州考日，她為女兒選擇不應考，幾位家長也這麼做。

據迪亞茲所知，今年首見非洲裔和拉丁裔為主的171小學家長選擇退出州考，鄰近其他學校也如此，且不斷增長。

家長往往不知道可拒考。夏末公布州考成績之前，州府不會報告退出考試的人數。

長時間學習中斷後，更多家庭顧及學生不安和學業挑戰大而選擇退出州考。

除了州考，學生也配合紐約市計畫參加其他英語和數學評估；市府官員說，目的是了解可能的學習差距，聯邦去年也持相同理由不取消州考。

考試結果顯示，年紀較小的學生進步最有限，非洲裔、拉丁裔和低收入學生所受衝擊最大。專家質疑，紐約州去年應考率異常低，很難客觀比較。

市教育總監班克斯(David Banks)譴責學校準備標準考試的時間過多，學校變得像考試工廠。

然而，聯邦政府強制要求州考，分數低的學校可能被列入名單、須加強監督。

曾任中學校長的國會眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)支持學生退出州考，正起草法案取消聯邦對各州標準化考試的要求，傾向由各州選用替代方案。

紐約市某些學校和學區支持讓父母退出州考。東哈林區Central Park East I約65%學生不參加州考，某些年份更達 80%，一旦學校被列入改進學校名單，拒考率下降；東村Neighborhood School近75%學生是拉丁裔或白人，94%選擇不應考，高於近年平均值80%。

學生們覺得州考前壓力大，考完等待成績令人緊張。

紐約市 紐約州 低收入

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