地鐵攝像機近百失靈 布碌崙恐怖槍案爆隱憂

發生槍擊案的布碌崙地鐵站，攝像機當日未能正常傳輸信息，造成案件偵辦延誤。(美聯社)

本月12日布碌崙(布魯克林)D、N、R地鐵途經的36街站發生恐怖槍擊 案，非洲裔男子詹姆斯(Frank James)在地鐵車內放煙霧彈並開槍掃射，33顆子彈共造成十人中槍受傷，大都會運輸署(MTA )25日召開董事會並公布調查，案發時該地鐵站 攝像機未能正常傳輸信息，致使案件偵辦、追緝嫌犯被嚴重延誤。

紐約市472個地鐵站安裝了近1萬個攝像機，市捷運局(New York City Transit)代理局長西普里亞諾(Craig Cipriano)告訴MTA董事會，地鐵系統攝像機的故障率僅為1%，屬於非常低；然而專家反駁，這意味著這在任何特定時間平均有100個攝像頭可能出現故障，還要加上發現故障和修復的時間。

MTA的攝像機系統拍下的車站視頻，會先被傳送到布碌崙的MTA交通指揮、控制和通信中心(C3 Center)，並直接傳送給市警總局，警方每24小時檢查一次是否出現中斷。

MTA代理監察長基廷(Elizabeth Keating)表示，大規模槍擊案件引發人們對MTA攝像系統的質疑，監察長辦公室已針對攝像機在案發當日未正常傳輸的原因展開調查，並審查關鍵設備的維護和整修計畫。

警方坦承，布碌崙45街、36街和25街這三個地鐵站的攝像機在12日上午未正常運作，包括發生槍擊案的36街車站，以及嫌犯逃離的25街站。MTA稱，攝像機本身可運作，但無法連接網路。

西普里亞諾說，附近車站的其他攝像機協助警方追踪嫌犯槍擊前後的行蹤，觀看36個視頻視角，有嫌犯上、下地鐵和乘坐公車的畫面。

詹姆斯留下一個袋子，裝有武器、煙霧彈和他駕駛的U-Haul卡車鑰匙，車停在一個車站附近，當局稱詹姆斯穿建築工服進入地鐵，案發次日在曼哈頓下城街頭被捕。

市長亞當斯(Eric Adams)稍早引述技術人員的話說，攝像機會斷斷續續，這是現實情況，尤其在地下；他還說紐約有很好的攝像系統。

與去年同期相比，地鐵重罪襲擊增加近33%，2到3月增加50%以上。今年截至目前，紐約警方經手的地鐵刺傷和砍殺事件增加70%以上。

官員表示，3 月地鐵發生180起重罪，比2月減少兩起，但重罪襲擊從2月41起猛增至3月的62起。

今年到目前為止，20多名MTA員工成為重罪襲擊受害者，25起針對警察，約60%的嫌犯被捕。