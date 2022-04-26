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布碌崙大火2死 同僚緬懷殉職消防員

記者胡聲橋／紐約報導
殉職消防員克萊因的遺體25日移靈殯儀館，大批消防員列隊敬禮。(市消防局提供)
殉職消防員克萊因的遺體25日移靈殯儀館，大批消防員列隊敬禮。(市消防局提供)

布碌崙(布魯克林) 24日下午的民宅大火造成兩人喪生，一人是前去滅火的消防員、31歲的克萊因(Timothy Klein)，另一人是住宅內的住戶、患有自閉症的21歲男子理查茲(Carlos Richards)；市消防局25日向克萊因的遺體致敬，緬懷他的英雄事跡。

來自皇后區的克萊因，已經當了六年消防員；周日下午接到報警後，和同僚一起趕到現場救火；他們到房屋二樓滅火，這時火勢突然加劇，導致部分屋頂坍塌，和克萊因一起的三名消防員躍出窗外，通過消防梯逃生，但克萊因卻因為和其他消防員分開，被坍塌的屋頂困在大火中，他的夥伴試著把他拉出來，但沒有成功。大火還造成另外八名消防員受傷，但都沒有生命危險。

市長亞當斯(Eric Adams)趕到了搶救克萊因的醫院，他說「紐約市失去了一位最勇敢的人，我們懷著巨大的悲痛宣布克萊因不幸去世；他有消防員的家庭傳統，他父親和其他親屬就是消防員」。亞當斯說，紐約另一名消防員波拉德(Steven H. Pollard)2019年因公殉職時，克萊因還在葬禮上發了言。

克萊因當時很動感情地說，「波拉德因公殉職時不是想著自己，而是想要幫助別人，我們那天晚上失去了一位真正的英雄」。波拉德當時為了處理車禍，從50呎高的過街橋上墜落身亡。克萊因和波拉德同屬一個消防隊，事發當晚在一起工作。

克萊因在皇后區長大，在賓州的約克學院本科畢業，當過青少年籃球教練，2015年12月加入市消防局。

市消防局代理局長卡瓦那(Laura Kavanagh)在哀悼克萊因時說，紐約消防局又失去一位消防員，他在挽救別人的生命時將自己的生命置之度外，我無法用言語表達我的悲傷。

「纽约警察和消防人員遺孀及兒童福利基金」(The New York Police and Fire Widows & Children's Benefit Fund)，25日宣布向克萊因的父母捐赠5萬元。

24日下午，布碌崙N大道108-26號的房屋起火，隨即升級為三級火災。火災發生後，家人曾報告理查茲失蹤。大火撲滅後，消防員在房屋廢墟中發現了一具屍體，據信就是患有自閉症的理查茲。

31歲的消防隊員克萊因24日在布碌崙住宅大火中殉職。(市消防局提供)
31歲的消防隊員克萊因24日在布碌崙住宅大火中殉職。(市消防局提供)
消防隊員向克萊因的遺體敬禮，為他送別。(市消防局提供)
消防隊員向克萊因的遺體敬禮，為他送別。(市消防局提供)
殉職消防員克萊因的遺體25日移靈殯儀館，大批消防員列隊敬禮。(市消防局提供)
殉職消防員克萊因的遺體25日移靈殯儀館，大批消防員列隊敬禮。(市消防局提供)

亞當斯 布碌崙 皇后區

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