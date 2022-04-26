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全美最繁忙…睽違2年 法拉盛圖書館重開

記者鄭怡嫣／紐約報導
法拉盛圖書館25日開館，一早已有不少民眾排隊等候入館。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛圖書館25日開館，一早已有不少民眾排隊等候入館。(記者鄭怡嫣／攝影)

時隔兩年，全美國最忙碌的圖書館之一、皇后區公共圖書館法拉盛分館25日重新開放，全面恢復疫前的各類服務，民眾不僅可在館內瀏覽借閱書籍，也可免費使用電腦、打印文件、參加各類線上線下講座及社區活動，館內的成人學習中心(Adult Learning Center)也於當日開放。

法拉盛圖書館是全美最繁忙與最大的圖書館之一，每日平均接待6000名訪客，圖書館在2020年3月由於疫情關閉，數個月後恢復「即拿即走的」取書及還書服務。2021年3月至11月，法拉盛圖書館成為了社區的疫苗接種點，也成了市府儲藏疫苗的倉庫；由於空調和暖氣系統出現故障，上個冬季再度關閉。

館長曾陽介紹，圖書館已經全面恢復了疫情前的各種服務，讀者不僅可以取閱書籍雜誌，也可免費使用電腦，可免費打印20張文件，參加各類講座與社區活動，預計之後的活動，也會更多轉至現場舉行，或以線上線下混合式的方式進行，歡迎民眾回歸圖書館。

法拉盛選區市議員黃敏儀表示，法拉盛圖書館不僅僅是一個查閱書籍的地方，也是社區舉辦活動、學生課後聚集、英語能力有限的民眾獲取最新社區資訊的地方，三樓的多語言書籍，也為各地移民打開一扇窗口；此外，圖書館正在增設第二部電梯，將於閉館後進行施工，預計2023年4月竣工，之後也將翻新現有的電梯，預計2023年12月完成翻新。

25日10時一早，不少社區民眾已迫不及待進入久違的圖書館，華策會皇后區課後托兒中心主任李陳翠芳表示，以往都會帶附近的公立第20小學以及以她名字命名的李陳翠芳幼教中心的三至四歲孩子來圖書館活動，協助他們申請圖書卡、借閱書籍、享用各類圖書館的服務，等這一刻等了很久；從布碌崙(布魯克林)8大道來到法拉盛的華人陳先生也表示，閉館前自己是常客，能回來很是欣慰。

位於緬街(Main St.)41-17號的圖書館，重新開放時間為周一至周四上午10時至晚8時，周五上午10時至晚6時，周六上午10時至晚5時，周日中午12時至晚5時；館內開展的各項線上線下活動，則可至皇后區公共圖書館官網https://www.queenslibrary.org/查看。

圖書館工作人員、皇后區民代25日慶祝法拉盛圖書館重新開放，歡迎民眾回歸。(記者鄭...
圖書館工作人員、皇后區民代25日慶祝法拉盛圖書館重新開放，歡迎民眾回歸。(記者鄭怡嫣／攝影)
重開的法拉盛圖書館煥然一新。(記者鄭怡嫣／攝影)
重開的法拉盛圖書館煥然一新。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛圖書館煥然一新，重開迎接讀者。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛圖書館煥然一新，重開迎接讀者。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛圖書館開放首日，讀者開始享用館內服務。(記者鄭怡嫣／攝影)
法拉盛圖書館開放首日，讀者開始享用館內服務。(記者鄭怡嫣／攝影)

圖書館 法拉盛 皇后區

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