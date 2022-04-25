紐約布魯克林周日火災2死 一為消防隊員 一為自閉症住戶

消防隊員向克萊因的遺體敬禮，為他送別。(取自FDNY推特)

布碌崙 (布魯克林) 24日下午的住宅大火造成兩人喪生。一人是前去滅火的消防隊員，31歲的克萊因(Timothy Klein)，另一人是住宅內的住戶，21歲患有自閉症的理查茲(Carlos Richards)。

周日下午大約1時40分，布碌崙N大道108-26號的房屋起火，並於2時15分升級為三級火災。火災發生後，家人曾報告理查茲失蹤。大火撲滅後，消防隊員在房屋廢墟中發現了一具屍體，雖然屍體的身份還沒有公開確認，但據信就是患有自閉症的理查茲。

來自皇后區 已當了6年消防隊員的克萊因周日下午接到火警後，和隊員一起趕到現場救火。他們到房屋二樓滅火，此時火勢突然加劇，導致部分屋頂坍塌，和克萊因一起的三名消防隊員躍出窗外，通過消防樓梯逃生，但克萊因卻因為和其他隊員分開，被坍塌的屋頂困在大火中，他的夥伴試著把他拉出來，沒有成功。大火造成八名消防隊員受傷，但他們都沒有生命危險。

市長亞當斯 (Eric Adams)趕到了搶救克萊因的醫院，他說「紐約失去了一位最勇敢的人」。他補充說，我們懷著巨大的悲痛宣布31歲，有六年半工作經驗的克萊因不幸去世。他的家庭有當消防隊員的傳統，他父親和其他親屬就是消防隊員。