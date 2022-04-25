前紐約市長彭博熱心慈善 迄今捐款127億

前紐約市長彭博迄今已捐出127億元，僅在2021年就捐了16.6億元。(歐新社)

曾擔任三屆紐約市 長、也曾參選總統的億萬富豪彭博(Michael Bloomberg)，迄今已捐出127億元，僅在2021年就捐了16.6億元；他還承諾會繼續推動慈善事業。

彭博是提供新聞、全球商業和金融數據服務的彭博集團(Bloomberg L.P.)執行長，截至今年4月，福布斯(Forbes)估計彭博的身價為820億元；日前彭博在他的慈善網站「彭博慈善」公布了捐贈信息。

在一封名為「我對捐贈的承諾」的信中，彭博表示，「如果你想為你的孩子做點什麼，並表明你有多愛他們，一件最好的事情就是支持那些將為你和你的孩子創造一個更好世界的組織；「因為從長期來看，他們會從你的慈善事業中受益，而不是從你的遺囑中受益」。

彭博認為，通過捐獻，他將激勵其他人奉獻自己，無論是金錢還是時間。

捐贈還可以讓人得到後世的銘記，彭博表示，「洛克菲勒、卡內基、範德比、史丹福，我們記住這些人是因為他們慈善事業的長期影響，而不是他們創立的公司，或者他們的後代」。

彭博表示，作為前紐約市長，他看到了私人捐贈是多麼有必要和有力，公私合作是努力改善公共衛生和安全、消除貧困、修復曾經破損的學校系統、擴大經濟機會、促進藝術、保護環境以及其他許多方面的核心。

彭博基金會(Bloomberg Philanthropies)一直積極開拓的兩個領域，包括防止數千萬人因菸草相關疾病和交通事故而過早死亡。福布斯報導說，彭博給他的母校約翰霍普金斯大學捐贈過30億元，如今他又追加捐贈1.5億元，目的是增加科學、技術、工程和數學(STEM)項目學生的種族多樣性。

就在上周，彭博宣布他的基金會出資5000萬元，與紐約市政府和市教育局 合作，啟動「夏季加速」計畫(Summer Boost NYC)，幫助2萬5000名受新冠疫情 影響的特許學校幼稚園至八年級學生補習功課。