霍楚選紐約州長 勞工家庭黨力挺

霍楚謀求連任州長，勞工家庭黨擬在普選提名她上選票，以確保她的勝算。(Getty Images)

目前支持州長參選人、紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的勞工 家庭黨(Working Families Party)，表示若黨內初選威廉姆斯敗選霍楚(Kathy Hochul)，普選時他們並不會添亂，不讓共和黨 坐收漁翁之利；本來打算建立另一獨立黨、從而加大霍楚勝算的民主黨 高層人士聽聞表示寬心，不再提議籌建另一黨派。

根據紐約州的投票法，同一參選人可出現在不同黨派的選票上，保守黨(Conservative Party)通常與共和黨同一陣營，此次也提名共和黨參選人李修頓(Lee Zeldin)同時作為保守黨參選人，但由於勞工家庭黨已經背書威廉姆斯及社會活動家阿琦拉(Ana Maria Archilla)分別作為州長及副州長參選人，包括紐約州民主黨主席傑克布斯(Jay Jacobs)等在內的民主黨高層人士，曾考慮建立另一獨立黨同時提名霍楚，加大她的勝算。

不過，勞工家庭黨紐約部總監倪美卡(Sochie Nnaemeka)近日在一份聲明中表示，勞工家庭黨無意破壞選舉，將盡自己所能確保不讓支持川普的共和黨派人士當選掌權。

紐約州民主黨主席傑克布斯聽聞則於回應，如果霍楚贏了黨內初選，對於勞動家庭黨將與民主黨站於同一戰線十分有信心，屆時若得到勞動家庭黨的支持，霍楚也將與共和黨參選人一樣，同時得到兩黨的提名。

然而截至24日，勞工家庭黨尚未明確表態若威廉姆斯黨內初選落敗，是否真的將在大選時替換他的提名，根據現行的選舉州法，屆時勞工家庭黨若更換提名，需爭得威廉姆斯的同意。

共和黨參選人、長島國會眾議員李修頓並不看好民主黨與勞工家庭黨的結盟，他發推文表示，極左翼的勞工家庭黨，希望為無證移民提供免費的醫保、非公民的投票權益，他們不希望對現行的保釋法作出改變，對待犯罪分子也更寬宥，這些做法都以守法的紐約州民為代價，霍楚自然不希望與他們結盟。