我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔男金山奧克蘭華埠持刀恐嚇 華生狂奔500米報警

普亭身體出狀況？「不停咬唇、搖晃」影片曝光引熱議

霍楚選紐約州長 勞工家庭黨力挺

記者鄭怡嫣／紐約報導
霍楚謀求連任州長，勞工家庭黨擬在普選提名她上選票，以確保她的勝算。(Getty Images)
霍楚謀求連任州長，勞工家庭黨擬在普選提名她上選票，以確保她的勝算。(Getty Images)

目前支持州長參選人、紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)的勞工家庭黨(Working Families Party)，表示若黨內初選威廉姆斯敗選霍楚(Kathy Hochul)，普選時他們並不會添亂，不讓共和黨坐收漁翁之利；本來打算建立另一獨立黨、從而加大霍楚勝算的民主黨高層人士聽聞表示寬心，不再提議籌建另一黨派。

根據紐約州的投票法，同一參選人可出現在不同黨派的選票上，保守黨(Conservative Party)通常與共和黨同一陣營，此次也提名共和黨參選人李修頓(Lee Zeldin)同時作為保守黨參選人，但由於勞工家庭黨已經背書威廉姆斯及社會活動家阿琦拉(Ana Maria Archilla)分別作為州長及副州長參選人，包括紐約州民主黨主席傑克布斯(Jay Jacobs)等在內的民主黨高層人士，曾考慮建立另一獨立黨同時提名霍楚，加大她的勝算。

不過，勞工家庭黨紐約部總監倪美卡(Sochie Nnaemeka)近日在一份聲明中表示，勞工家庭黨無意破壞選舉，將盡自己所能確保不讓支持川普的共和黨派人士當選掌權。

紐約州民主黨主席傑克布斯聽聞則於回應，如果霍楚贏了黨內初選，對於勞動家庭黨將與民主黨站於同一戰線十分有信心，屆時若得到勞動家庭黨的支持，霍楚也將與共和黨參選人一樣，同時得到兩黨的提名。

然而截至24日，勞工家庭黨尚未明確表態若威廉姆斯黨內初選落敗，是否真的將在大選時替換他的提名，根據現行的選舉州法，屆時勞工家庭黨若更換提名，需爭得威廉姆斯的同意。

共和黨參選人、長島國會眾議員李修頓並不看好民主黨與勞工家庭黨的結盟，他發推文表示，極左翼的勞工家庭黨，希望為無證移民提供免費的醫保、非公民的投票權益，他們不希望對現行的保釋法作出改變，對待犯罪分子也更寬宥，這些做法都以守法的紐約州民為代價，霍楚自然不希望與他們結盟。

霍楚(左)謀求連任州長，圖為她日前參加氣候變遷會議時與前總統柯林頓(中)、紐約市...
霍楚(左)謀求連任州長，圖為她日前參加氣候變遷會議時與前總統柯林頓(中)、紐約市長亞當斯(右)在一起。(Getty Images)

勞工 民主黨 共和黨

上一則

前紐約市長彭博熱心慈善 迄今捐款127億

下一則

中餐外賣郎遭非裔團伙持槍搶劫 「身懷大筆現金成目標」

延伸閱讀

霍楚競選紐約州長 百餘華人背書助陣

霍楚競選紐約州長 百餘華人背書助陣
霍楚競選紐約州長獲華社背書 百餘華人到場助陣

霍楚競選紐約州長獲華社背書 百餘華人到場助陣
州長初選廣告戰開打 霍楚估砸8位數資金

州長初選廣告戰開打 霍楚估砸8位數資金
涉毀壞證據、私藏槍枝 金山3警被逮捕

涉毀壞證據、私藏槍枝 金山3警被逮捕
舊金山三惡警被逮捕 涉嫌毀壞證據 私藏警用槍支

舊金山三惡警被逮捕 涉嫌毀壞證據 私藏警用槍支

熱門新聞

男童原本只是動手術拔牙，卻因不明原因慘變植物人。(家長提供)

華裔男童手術拔牙 變植物人…缺氧腦死 依賴呼吸器維生

2022-04-23 07:29
在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
勃訥拉。(取自臉書)

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

2022-04-21 12:15
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

2022-04-20 15:06
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36
根據氣象預報，從周一(18日)晚上起至周二，強風將襲紐約市，風速最高可達每小時50哩。Getty Images

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

2022-04-18 13:46

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

封面故事／再婚男事件 華人敲警鐘 急問信託遺囑

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班

明州13歲男孩將「大學畢業」 已錄取物理博士班
「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手

「為何選她？」新書爆：第一夫人不滿賀錦麗當拜登副手