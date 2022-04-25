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紐約市新冠病例增43% 但住院及死亡數仍低

記者張晨╱紐約報導
紐約市新冠病例比上個月增加43%；24日在史泰登島舉行的亞馬遜員工集會上，大多數工人都沒戴口罩。(路透)
紐約市新冠病例比上個月增加43%；24日在史泰登島舉行的亞馬遜員工集會上，大多數工人都沒戴口罩。(路透)

隨著曼哈頓和史泰登島的每周新增感染均為每10萬人超過200例，布碌崙和皇后區也逼近每10萬人200例大關，州長霍楚(Kathy Hochul)日前警告說，紐約州可能開始出現新一輪的疫情升高；不過公衛專家表示，雖然新冠變種病毒Omicron的兩個亞變種BA.2.12和BA.2.12.1傳播迅速，但住院和死亡人數仍然很低。

根據市衛生局的數據，最近七天內每天有超過2100名紐約市民的病毒檢測呈陽性，比上個月增加了43%，這一趨勢預計将繼續。不過州衛生廳官員表示，目前沒有證據表明新變種病毒會産生嚴重影響，因此沒有理由恐慌。

紐約市的低新冠住院率和死亡率也證明，疫苗和可用的抗病毒治療，可以有效預防嚴重的新冠感染，從而使絕大多數紐約居民遠離醫院。

霍楚表示，新增感染人數仍低於Omicron爆發時的水平。不過她承認，Omicron爆發之初的情形與目前一樣，染疫人數都是緩慢增多，然後出現了大爆發，但霍楚說：「我們現在沒有恐慌，不認為大爆發會在紐約出現，但另一方面我們也無法知道。」

但一些專家認為，紐約的實際感染人數要比風險級別體現的人數更多，因為個人居家檢測不在統計之列；紐約市立大學流行病教授納許(Denis Nash)認為，實際感染人數可能是確診人數的三至五倍。

紐約市 霍楚 Omicron

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