布碌崙馬拉松賽 華人參與熱情高

1.9萬名選手參加2022布碌崙馬拉松賽。(付龍昌提供)

由紐約市跑步協會(NYCRUNS)主辦的2022布碌崙 (布魯克林)馬拉松 和半程馬拉松賽24日舉行；共有1.9萬名選手參賽，參加全程馬拉松的大約有2800人，參加半程馬拉松的大約1.62萬人；比賽吸引了眾多華人 跑者參賽。

今年的布碌崙馬拉松賽重新設計了線路，起點在布碌崙西北角的麥凱倫公園(McCarren Park)，跑者從麥凱倫公園出發後，沿著東河岸邊跑到布碌崙高地(Brooklyn Heights)，接著折嚮往南，經過展望公園東側和南側，沿海洋公園大道(Ocean Parkway)跑到P大道(Avenue P)，然後折返，終點在展望公園內；半程馬拉松也採用了新線路。

付龍昌參加了2022布碌崙馬拉松賽的半馬比賽。(付龍昌提供)

華人選手，嵐山跑步俱樂部的付龍昌參加了半馬比賽，成績是1小時49分，他說自己訓練跑馬拉松只有半年時間，能跑出這個成績已經很滿意了。他說，參加這個比賽的還是半馬選手居多，一路上他看到了許多華人面孔，他覺得現在紐約有越來越多華人參加馬拉松賽。付龍昌還計畫參加5月的長島馬拉松賽，希望成績能穩步提高。

參加布碌崙馬拉松的華人男子選手中，成績最好的是來自伊利諾伊州25歲的Brian Lin，成績為2小時51分6秒；華人女子選手成績最好的是紐約本地28歲的Reia Tong，成績為3小時19分12秒。

參加半程馬拉松的華人男子選手中，成績最好的是紐約本地的23歲選手Benjamin Yang，成績為1小時17分24秒；華人女子選手成績最好的本地24歲的Joy Jiang，成績是1小時25分16秒。

紐約路跑協會(NYRR)和紐約市跑步協會(NYCRUNS)是紐約兩個不同的跑步組織，前者是一年一度紐約國際馬拉松比賽的主辦方。