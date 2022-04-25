資助「遊民避風港」紐約將每年多撥1.7億

市長亞當斯增加預算，要幫助遊民離開街道；圖為日前警方在曼哈頓下城掃蕩遊民帳篷。(Getty Images)

市長亞當斯 (Eric Adams)24日宣布，將在2023年財政預算 中增加1億7000萬元，以資助1400個低門檻「遊民 避風港」(Safe Haven)項目，幫助遊民離開街道，並為其提供高質量服務及資源；而華埠作為避風港項目的爭議之地，社區擔心該筆資金將推進安置力度。

亞當斯表示，從2023財政年度開始，每年將額外撥款1億7000萬元，擴大和加強外展工作和專門資源，包括「遊民避風港」項目、穩定鋪位和救助中心(DICs)，尤其針對那些可能遭到拒絕或無法得到臨時住房的遊民。

市府從在今年2月推出的「地鐵安全計畫」(The Subway Safety Plan)中已經表示要增加500個低門檻鋪位數量；而隨著當日的新宣布，這一數字還將不斷增加，亞當斯預計今年年底至2023年，全市將完成擴展收容鋪位4000餘張。

除此之外，另有1900萬元將用於創建三個額外的救助中心，並為行為健康服務者們，包括為護士、精神科醫生和社工等專業人員提供資金；最後1200萬元將用於增加專職外展人員，擴大服務範圍及安置工作。

而華埠日前極具爭議的東百老匯91號，也為「遊民避風港」項目的一部分；由反對遊民避風港者組織的「關注東百老匯委員會」，委員之一的王鏑24日表示，自2月社區會議後，市遊民服務局(Department of Homeless Services)表示，因為尚未談妥合同預算，所以建案將繼續推持，要做好打持久戰的準備，

王鏑指出，市府依舊把遊民問題「簡單化」，使得結果治標不治本，卻讓少數族裔社區成為受害者；可負擔住房、專門有效的心理健康服務才是關鍵；若將預算有針對性的用在這些地方，會減少很多不必要的爭端。

亞當斯表示，這是有史以來對治理及幫助遊民進行的最大投資，這些資源將鼓勵加入進來，並將永久住房和生活穩定鋪平道路；「有太多的紐約人流離失所，但我們不能也不會拋棄他們。」