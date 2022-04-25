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食品緊急發放計畫P-FRED供應大減 食物倉儲告急

編譯周芳苑／綜合24日電
紐約市食品緊急發放計畫P-FRED近期供應大減，各食物倉儲中心告急；圖為民眾領取免費分發的食品。(Getty Images)
紐約市食品緊急發放計畫P-FRED近期供應大減，各食物倉儲中心告急；圖為民眾領取免費分發的食品。(Getty Images)

紐約市疫情高峰期啟動的食品緊急發放計畫P-FRED，近期以來無預警供應頓減，各食物倉儲中心告急；皇后區和布朗士食物倉儲中心工作人員表示，多數新鮮蔬果供應量減少30%至80%。

P-FRED紐約市社服局(Department of Social Services)負責運作，聯邦政府提撥疫情救濟金資助。

非營利機構Masbia在布碌崙、皇后區各有站點，主管拉帕波特 (Alexander Rapaport) 表示，疫情需求高峰期間每天為1500個家庭發放食物，市府供應削減後發放量減為300戶，之後藉助私人資金，發放量回增為900戶。

拉帕波特不久前開始感到不對勁，Driscoll Foods送貨卡車未再出現。

皇后區食物倉儲據點伍德拜恩社交中心(Woodbine)工作人員全是志願者，最近被告知每週食物須沿用一個月；他們未從市府或市長辦公室聽到任何食物減量的消息，最近有一次完全沒有食物可發放，疫情以來首見。

前市長白思豪 (Bill de Blasio)展開P-FRED，是全市第一個緊急食品儲備計畫，因擔心食物分配中斷而構思該計畫，官員後來表示，疫情導致失業，該計畫轉變成充當食品配送中心，側重向數百個食品倉儲室提供新鮮蔬果。

P-FRED被定位為臨時計畫，與Driscoll Foods合約原訂20216月到期，後展延至2022年。

社服局長詹斯金(Gary Jenkins)日前在市議會聽證會上說，P-FRED不會持續到7月1日起算的新財政年度；計畫負責人瓊斯(Joe Jones)則發電郵給供應商說要辭職。

市長亞當斯(Eric Adams)和其他市府官員稱，打算在行之數十年的緊急食品援助計畫(EFAP)新增新鮮蔬果。

緊急食品供應商表示，就業人數未減、通貨膨漲和高租金重現下，仍有食物發放需求。

社服局發言人薩維爾(Julia Savel)說，正通過預算流程評估需求和資金來源，確保有資源繼續提供服務。

紐約市食品緊急發放計畫P-FRED近期供應大減，各食物倉儲中心告急；圖為民眾領取...
紐約市食品緊急發放計畫P-FRED近期供應大減，各食物倉儲中心告急；圖為民眾領取免費分發的食品。(Getty Images)

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