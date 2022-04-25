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疫情未歇 紐約將結束老人送餐

編譯周芳苑／綜合24日電
位於曼哈頓華埠的華策會人瑞中心，疫情期間為耆老會員準備午餐。(本報檔案照)
位於曼哈頓華埠的華策會人瑞中心，疫情期間為耆老會員準備午餐。(本報檔案照)

新冠疫情尚未完全平息，但是紐約市疫情期間為老年人提供的緊急送餐服務將於6月30日結束，值此變種病毒Omicron亞變種BA.2肆虐， 老人們眼看染疫病例再升，也只能硬著頭皮轉赴老人中心用餐，或者申請常規送餐計畫。

紐約市老人局(Department for the Aging)日前表示，全市約有8000名耆老接受疫情送餐服務，約僅3000人可能有資格接受常規送餐；送餐機構擔心，市府下年度資金和人力可能不足以應付數量未知的受餐者。

紐約市府希望將老人引導到老年人中心用餐；老年中心稱，病毐傳播率仍高，許多老人對室內用餐裹足不前。

市府官員表示，疫情送餐服務終究是臨時性的，受助人要轉用長期服務。

老人中心經營者Encore Community Services去年11月以來與紐約市府簽約送疫情餐，其執行董事卡普蘭(Jeremy Kaplan)說，即使疫情期間受助者僅25%需要、並有資格接受常規送餐，數量也很可觀。

疫情爆發前，政府資助的老人中心每天約為2萬5000人供食，之後因疫情關閉便轉而提供外帶餐點。

紐約市老人局局長科爾特斯-巴斯克斯(Lorraine Cortés-Vázquez)說，短短幾周內，市府就向約4萬4000名年老人和無法外出的人提供緊急食物，稱為GetFood NYC計畫，去年11月結束，由目前的送餐服務接替，對象縮小，僅限屆滿60歲的前GetFood 受助者。

老齡局3月發送明信片通知受助人疫情送餐將結束，並附問卷調查，用以判定是否將受助人加入常規送餐名單；倡議者擔心，申請及評估過程太複雜。

Citymeals on Wheels 政策和宣傳主管埃斯蒂瑪 (Jeanette Estima) 說，接受常規送餐服務的老人必須不能自行購物或做飯，評估過程冗長、甚至恐有侵入性。

老齡局數據顯示，接受疫情送餐的8000位老人中，僅 1200人接受常態送餐評估，1800人不願意申請。

老人中心去年夏天重新開放，最近取消防疫容量限制、也沒有疫苗接種要求，仍規定戴口罩和保持距離。

老年中心經營者希望對室內用餐有顧慮的老人提供外帶餐點。

市議會呼籲在預算中對疫情送餐受助者加碼3000萬元資金。

紐約市疫情期間為老年人提供的緊急送餐服務即將結束，眾多耆老將需到老人中心取餐。(...
紐約市疫情期間為老年人提供的緊急送餐服務即將結束，眾多耆老將需到老人中心取餐。(Getty Images)

疫情 紐約市 老人中心

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