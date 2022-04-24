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穩租房擬漲租 華人房東憂違規租戶不走

記者胡聲橋／紐約報導
華人房東更擔心碰到不良租戶卻趕不走。(記者顏嘉瑩/攝影)
華人房東更擔心碰到不良租戶卻趕不走。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市府考慮從今年下半年，允許穩租房(rent stabilized units)大幅提升租金，一年期租約的租金漲幅可達2.7%至4.5%，兩年期租約的租金漲幅可達4.3%至9%。然而對於更多華人小租戶而言，他們現在面臨的最大問題是有的租戶不交房租，還賴著不走。

前市長白思豪(Bill de Blasio)當政期間，紐約穩租房的房租漲幅大致控制在一年1.5%、兩年2.75%的水平；目前市府則考慮提出建議租金漲幅，一年期租約漲幅 2.7% 至 4.5%、兩年期租約漲幅4.3% 至9%。

維權團體「紐約小房東」創會會長何德鄰認為，這一方面是因為通貨膨脹，再不漲房租，業主就真的要破產了；另一方面，這也是市政府的政策從左往右偏的結果。

因為穩租房的定義是擁有六個或六個以上住房單元的舊樓房，對於大房東來說，大幅漲租金自然是好消息，但何德鄰認為，紐約的華人房東多是出租一至三個住房單元的小房東，穩租房漲房租對他們來說影響不大，真正影響華裔房東的，反而是從疫情開始出現租戶不交租，卻又趕不走，讓房東感到非常頭疼。

布碌崙(布魯克林)羊頭灣一名50歲的吳姓女房東，從疫情開始後，租戶一年多沒交房租，雙方因此發生爭執，200磅重的男性租戶反而誣告120磅重的女房東打人，雙方因此上了法庭，法官最後做出了有利於房東的判決。

不過即便如此，礙於疫情持續，房屋法庭未開，房東仍無法驅逐租戶，直到1月份禁逼遷令取消後，吳姓房東才得以將該名租戶告上住房法庭。

另一個案例發生在長島，宋姓房東出租房子，但除了頭幾個月正常交租外，過去三年多房客一直找各種理由不交房租，疫情又頒布禁逼遷令，房東只能暗暗叫苦；宋姓房東後來調查發現，這名租客22年來一直和各種房東鬧矛盾，不交房租，是個「慣犯」。直到最近，房東才把這名租客趕走。

何德鄰說，從2020年3月到2022年1月，疫情期間的禁逐令一共實施了22個月，該組織在這段時間內接到了很多類似投訴，如今房屋法庭恢復正常，房東可通過法庭驅趕不良房客，但因為積案較多，案件處理的進度還是比較緩慢。

市府正在考慮穩租房漲租。(記者胡聲橋/攝影)
市府正在考慮穩租房漲租。(記者胡聲橋/攝影)

房東 租金 疫情

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