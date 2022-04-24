2年期穩租房 市府建議漲幅可達9%

紐約市租金督導委員會近建議調漲穩租房租金。(美聯社)

紐約市租金 督導委員會(NYC Rent Guidelines Board)近日對穩租房單位(rent-stabilized units)提出建議租金漲幅，一年期租約漲幅2.7%至4.5%、兩年期租約漲幅4.3%至9%，預計漲租後，全市將有約100萬套住屋受影響。

紐約市共約100萬套公寓和住宅適用紐約市的租金穩定法；董事會租金督導委員會根據去年建築物運營成本上漲 4.2%推估建議租金漲幅；受租金穩定法監管的公寓，於2020年租金凍結，去年則在委員會投票下，決定部分凍結。

近來五大行政區租金飆漲，根據德國市調業者Statista數據，紐約州2017年初，一房公寓平均租金906元，2021年初上漲至953元。

租金督導委員會提出租金漲幅建議後，隨即遭到紐約法律援助處(Legal Aid Society)譴責，民事律師霍爾德(Adriene Holder)認為，一旦穩租房漲租，可能對弱勢族群產生「毀滅性」影響。

霍爾德說，紐約人仍因疫情帶來的財務損失受挫，確保住房負擔得起比什麼都重要，在前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)和彭博(Mike Bloomberg)領導下，房地產因租金督導委員會而受惠，享盡租金大漲的好處，當房客被趕出家門、甚至被迫流落街頭時，房東依舊荷包滿滿，委員會近年致力糾正房東、房客權益不平衡，但最新建議租金漲幅讓雙方權益不均更惡化。

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)日前任命索爾特倫(Adán Soltren)出任租金督導委員會委員，不久前才剛任命另兩名委員。

亞當斯說，市府團隊善用數據為決策提供訊息，相信他任命的每一成員都會忠實評估數據、做出明智決定以保護城市的可負擔住房。