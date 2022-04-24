擴大紐約營運版圖 谷歌擬投資23億

谷歌日前宣布，今年全美投資計畫中，將挹注23億元拓展紐約營運版圖。(路透)

以搜尋引擎起家的科技大廠谷歌 (Google )日前宣布，在2022年全美95億美元投資計畫中，將挹注23億元，拓展紐約營運版圖。

谷歌2000年起便聲稱以紐約為家， 2010年在曼哈頓 下城雀兒喜(Chelsea)落腳，置產設旗艦店，今年更計畫為市內1萬2000多名員工添置額外的辦公空間、擴大紐約版圖。

谷歌及其母公司Alphabet執行長皮查伊(Sundar Pichai)說，谷歌的辦公室和數據中心為社區提供重要支柱，並對當地經濟有所貢獻，隨著工作方式趨於靈活，投資辦公園區比過去更重要。

此前谷歌買下曼哈頓聖約翰航站大樓(St. John's Terminal building)，是自疫情爆發以來，最大規模的商業房地產購買案，最近還在曼哈頓下城57號碼頭(Pier 57) 設辦公室，未來幾年將有足夠空間讓紐約員工人數增至1萬4000多人。

谷歌日前發布「2021年紐約經濟影響報告」(2021 Economic Impact Report for New York)，介紹去年為使用谷歌產品的數十萬個紐約企業、非營利組織、出版商、創作者和開發者，提供974.9億元；2021年，超過126萬家紐約企業收到谷歌路線、電話、預訂、評論和其他直接聯繫客戶的請求，此外在紐約上州羅切斯特展示的Sign-Speak，則為聾啞和聽力障礙人士提供通信協助。

除了拓展紐約版圖，谷歌也積極回饋社區，將通過谷歌非洲裔創辦人基金(Google for Startups Black Founders Fund)，支持紐約市社區，提供10萬元支持紐約市和紐約州13位有前途的有色人種企業家；另與Social Finance等公司合作， 2月宣布設立1億元基金Google Career Certificates Fund，培訓代表性不足工人從事科技業高薪工作。

具谷歌提供數據，2017 年以來，該公司與紐約州450多個組織合作，並為58萬5000多人提供數位技能培訓。