亞當斯將投資9億 5年內升級紐約街道設施

紐約市長亞當斯宣布將投資9億元，升級街道基礎設施，改善紐約市交通安全。(取自市長辦公室網站)

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)23日宣布，將在未來五年內投資 9億元，建設關鍵公共交通及街道基礎設施，推進實現「紐約街道規畫」(NYC Streets Plan)的五年願景目標；該計畫旨在對各社區街道現況深入分析，制定適合當地需求的整改計畫，以增進交通安全。

當日恰逢紐約市的「無車地球日」(Car-Free Earth Day)和「開放街道」(Open Street)首日，亞當斯和市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)，帶領民眾從市府騎共享單車(Citi Bike)穿越布碌崙(布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)，引出了街道及交通安全話題。

根據交通維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)、「家庭街道安全」(Families for Safe Streets)發布的統計數據顯示，在2022年前三個月，共有59人在交通意外中喪生，較去年同期增加44%，其中有許多死者還不到18歲，包括兒童。

在五大行政區，以曼哈頓和皇后區發生死亡交通事故最為頻繁，皇后區比去年同期增加了125%，其中死亡人數中又以行人最多，為60%；曼哈頓則比去年同期增加了120%，對此維權組織呼籲政府應該立即採取行動，全面重新設計街道，並加強交通執法。

亞當斯表示，紐約市將立即開展此項投資和規畫施工工作，指定五條位於曼哈頓、布魯克林（布碌崙）、皇后區和布朗士等行政區，受保護的自行車道，升級基礎設施；「太多的紐約人在交通暴力中喪生，但這項歷史性的投資將讓紐約人無論出門散步還是騎車，都能賞心悅目」。

他說，9億元將全部投放進「紐約市街道計畫」(NYC Streets Plan)項目中，內容包括擴大單車道、公車專用道數量和長度，並重新開闢行人空間，改變街頭停車方式，減少危險駕駛者及行為。

「無車地球日提醒我們，每個人都可以盡自己的一份力量來塑造一個更美好的地球。」羅格貴茲表示，這項「紐約街道規畫」的資金，將支持可持續交通安全發展、消除交通安全隱患。