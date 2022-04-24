紐約地鐵暴力犯罪頻傳 專家：乘客受害機率低於過馬路被車撞

紐約市地鐵系統暴力犯罪持續增加，但專家表示在地鐵內被攻擊，機率仍小。(路透)

紐約市地鐵 系統暴力犯罪持續增加，從推人落軌到槍擊案，在新冠疫情後乘客量逐漸回復的當前，打擊民眾對地鐵安全信心；然而有專家指出，雖然數據上升的情形令人感到擔憂，但地鐵犯罪仍屬隨機事件，以數字來看，淪為受害者的機率是40萬分之一，機率仍小。

根據主媒「ABC7」電視台報導，紐約市今年地鐵犯罪率及乘客數量都在增加，其中乘客量逐漸回流至疫情前的水平，迄今為止的平均乘客數量是248萬8000人，去年同期僅有148萬2882人；截止當前，轄管時報廣場的市警14分局，發生最多地鐵犯罪案共46宗，接著在布碌崙 (布魯克林)東區一帶也有35宗案件，聯合廣場(Union Square)、曼哈頓下城、以及轄管布朗士社區的40分局，則各有31宗案件。

「我不敢相信我還活著」，倖存者Rawleigh Thompson表示，他今年初被人在布碌崙富爾頓街(Fulton St.)推下軌道；眼看列車就要撞上自己，他掙扎著爬到安全區，但列車還是壓到了腳；並非所有受害者都如此幸運，40歲華女高慧民(Michelle Aylssa Go)在1月份，就在時報廣場被患有精神疾病的遊民推落軌、當場死亡。

「很多在研究犯罪學的人，看到這些數據，開始感到有些擔心」，約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授赫曼(Chris Herrmann)表示，但與去年相比，搭乘地鐵去上課或上班的人太少了，以至於今年犯罪率看起來直線上升。

市立大學城市學院(The City College of New York)教授、前芝加哥地鐵管理局局長帕斯維爾(Robert Paaswell)則認為，只要乘客對周遭環境提高警惕，搭乘地鐵和公車還是相對安全；儘管地鐵發生太多引人關注的暴力事件，但民眾淪為受害者的機率依舊很低，紐約市警提供的數據分析揭露，民眾遭到攻擊的機率是40萬8000分之一。

帕斯維爾說，人們更有可能在過馬路時被車撞擊，地鐵攻擊案與這類事故相比，屬於很隨機的意外，發生機率較低。