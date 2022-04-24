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曼哈頓東、西村和下東城犯罪率增 華埠成下城最安全區域

記者張晨／紐約報導
紐約東西村、下東城犯罪率增長，成曼哈頓22轄區之中最高；華埠成下城最安全區域。(記者張晨/攝影)
紐約東西村、下東城犯罪率增長，成曼哈頓22轄區之中最高；華埠成下城最安全區域。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓下城東、西村和下東城轄區近日來治安狀況堪憂；市警數據顯示，2022至今，全市平均罪案率增長44%，而上述三區增長率均超過60%，成為了曼哈頓22個市警分局中，增長最為迅猛的轄區；相較之下，華埠在下城範圍中，為增長最低的社區。

數據顯示，在西村六分局的主要犯罪率飆升了84%，是曼哈頓所有分局中的最高增幅；而服務於東村、包厘街(Bowery)和諾荷區(NoHo)的九分局，也出現了財物盜竊和暴力襲擊案件數量的上升，今年到目前為止，重罪案比率較2021年同期上升了54%。

居民和小企業主也受夠了商店扒手及流浪漢騷擾，「我當然覺得不安全！古柯鹼、海洛因等，到處都一團糟」；西村日本清酒吧老闆敬一表示，自己每周都會至少打兩次電話報警，人們認為疫情已經過去了，紐約已回到了以前的樣子，但這兩年動盪帶來的社會變化，仍需要長時間來修復。

東村的情況也不容樂觀，與去年同期相比，搶劫案從37起增加到81起，重竊案從154起增加到275起，重襲擊案從42起增加到55起。

該區商住戶說：「社區開始回到過去不怎麼安寧的日子」，居民表示，該社區多了很多情緒不穩定的人在附近遊走，光天化日也有人打架滋事。

49歲的酒保羅西(Rob Rossi)說，很多商店都遭到搶劫，「我還有一個亞裔朋友之前在B大道無故被人毆打了數拳。」

然而華人聚集的下東城七分局也未能倖免於難，今年目前為止，總犯罪率上漲了76%，其中最嚴重的為搶劫和入室盜竊，分別上漲了277%和86%；尤其轄區內頻發槍案，近日社區組織也特意致信相關執法單位，盼增加警民溝通並改善現狀。

相比之下，華埠增長最低，但今年到目前為止的犯罪率仍比去年同期增長了48%，且謀殺案等重罪案也比去年多有發生。

市警發言人說，現曼哈頓南區各分局的社區協調和公共安全聯絡官，已經把工作重點放在了商業場所和商店中；「許多案件都是由慣犯犯下的，這是新保釋法造成的後果，而曼哈頓地區檢察官辦公室在犯罪政策和『抓了就放』策略上的軟弱，只會讓事態變得更糟。」

紐約東西村、下東城犯罪率增長，成曼哈頓22轄區之中最高；華埠成下城最安全區域。(...
紐約東西村、下東城犯罪率增長，成曼哈頓22轄區之中最高；華埠成下城最安全區域。(記者顏嘉瑩/攝影)

曼哈頓 華埠 亞裔

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