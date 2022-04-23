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森林小丘棄屍案凶手被控二級謀殺等罪 或判終身監禁

記者張心／紐約報導
蓋兒遭到44歲勃訥拉殺害，爭吵期間曾多次要求他離開。(取自蓋兒臉書)
蓋兒遭到44歲勃訥拉殺害，爭吵期間曾多次要求他離開。(取自蓋兒臉書)

日前在皇后區森林小丘涉嫌殺害51歲蓋兒(Orsolya Gaal)並棄屍的嫌犯勃訥拉(David Bonola)，於21日晚間提審，被檢方控以二級謀殺(murder)、篡改物證(tampering with physical evidence)和四級非法持有武器(criminal possession of a weapon)等罪名，將於26日(周二)再度開庭，若罪成將面臨25年至終身監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，44歲的勃訥拉涉嫌殺害51歲白人全職母親蓋兒(Orsolya Gaal)，於本月16日凌晨將被害人割喉，並於上身、以及左臂刺共58刀，再將屍體裝進曲棍球袋中，棄屍在靠近聯合大道(Union Turnpike)的大都會大道(Metropolitan Ave.)附近，長長的血跡從受害人森林小丘朱諾街(Juno St)家中延伸，場面怵目驚心。

「兩個男孩失去了母親，其中13歲的小兒子面臨著難解的精神創傷，因為兇案發生時，他就在家裡」；凱茲表示，目前兇手勃訥拉已被拘留，將被追究刑事責任，據了解，勃訥拉21年前從墨西哥來美，目前為非法移民

根據檢方指控，蓋兒16日凌晨12時30分左右回到位於森林小丘的家，勃訥拉在蓋兒的允許下進入屋內，兩人爆發爭吵，繼而升級為肢體衝突，勃訥拉拿刀割斷了蓋兒的喉嚨，並刺58刀。隨後，兇手找到了被害人兒子的曲棍球袋，將屍體塞進袋子裡，「住宅附近的監控攝像紀錄著，兇手在森林小丘安靜的社區內拖行這個帆布袋」。

此外，警方還在案發地附近的森林公園(Forest Park)內，找到一件沾有血跡的外套和紙巾。

檢方表示，兇手20日與警方對話過程中承認罪行；勃訥拉表示，16日自己曾到紐約某醫院處理手上的傷口，與被害人發生爭執，自己隨後刺傷並移動屍體。

勃訥拉為蓋兒一家雜活工，二人發展出婚外情關係，但期間多次分合；蓋兒遭殺害當晚，兩人為討論關係走向，爆發激烈爭吵後，蓋兒曾多次要求勃訥拉離開，遭殺害棄屍；貼在冰箱上的一張「找新的雜活工」(Get a handyman)字條，成為警方破案線索。

涉嫌殺害蓋兒的凶嫌勃訥拉被控二級謀殺等多項罪名，面臨至少25年監禁。(取自勃訥拉...
涉嫌殺害蓋兒的凶嫌勃訥拉被控二級謀殺等多項罪名，面臨至少25年監禁。(取自勃訥拉臉書)

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