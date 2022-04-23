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華男網售遊戲機 歹徒佯裝顧客打劫

記者顏潔恩／紐約報導
一名華男日前在自家車庫內與人交易，不料被洗劫一空。(谷歌地圖)
一名華男日前在自家車庫內與人交易，不料被洗劫一空。(谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀一名華男日前在網上出售電子遊戲機，與假裝成顧客的劫匪達成交易後，對方三人來到華男家裡取貨時，將他五花大綁接著盜走多台遊戲機、手機、還有現金，共損失超過5000元；受害者僅受輕傷，轄管當地的市警62分局目前公布消息，呼籲知情民眾提供線索。

該案發生於本月12日晚10時左右，在Cropsey大道交Bay10街和Bay11街之間的一棟住宅地庫內；30歲華男在社群媒體上出售一台電子遊戲機，當晚三名白人男子的顧客便上門取貨，期間華男並沒有絲毫懷疑，見面後就帶著他們走到車庫內。

在車庫時，顧客同意以3000元購買電子遊戲機，其中一人將錢交給華男，在他點算時突然將他推倒在地；劫匪拿起身邊一條電腦的電線將受害者手腳捆綁，並找到一個垃圾袋套在他頭上，三人隨後合力將車庫內的多台電子遊戲機搬到車上，臨走前也搶走受害者身上的現金和一部手機。

警方表示，劫匪搶劫後驅車往Bay 10街方向逃逸，受害者掙扎脫困後在家人的協助下報警，手腕及腳踝上被綁處全是傷痕，所幸傷勢無大礙；受害者損失約5600元財物，警方在附近住家取得監控錄像，目前案件仍在調查。

在另一起案件中，一名28歲華男也在網路上出售一台電子儀器，與兩名男子的顧客約在街頭面交時，也慘遭對方搶劫；案件發生於本月10日晚8時許，華男在面交現場等人，突然一名劫匪走近朝他左臉揮拳，趁著受害者倒地，劫匪搬走價值1500元的電子儀器，駕著一輛灰色SUV轎車逃逸，至今還未落網。

警方目前已對以上案件展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華男 手機 社群媒體

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