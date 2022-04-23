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華社地鐵站性騷未成年 男被通緝

記者顏潔恩／紐約報導
該名男子涉嫌強行觸摸一名未成年少女，被警方通緝。(市警提供)
該名男子涉嫌強行觸摸一名未成年少女，被警方通緝。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警62分局日前發布消息，一名外族裔男子涉嫌在當地華社地鐵站強行觸摸(forcible touching)一名未成年少女，呼籲知情民眾提供線索。

該案發生於本月21日上午11時47分許，17歲的未成年少女當時從N車經過的New Utrecht大道及D車途經的62街站之間行走時，在上下樓梯時遭一名陌生男子盯上；該名男子趁當時人不多，尾隨在少女身後，伸手摸了她的大腿後逃到62街地鐵站，搭乘D車離開。

受害者在對方離開前拿出手機拍攝其樣貌，並告知地鐵工作人員後報警；根據警方公布的圖像，該名男子犯案時身穿紅灰色外套、軍綠色短褲搭配一件藍色運動褲、黑鞋，背著一個黑灰色行李袋、以及黑色帽子。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

地鐵站 手機 布碌崙

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