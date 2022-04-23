紐約客談／恐怖情人殺人棄屍 紐約市治安再陷陰霾

轟動全美的皇后區森林小丘(Forest Hills)殺人棄屍案，確定為死者的44歲婚外情對象所為，嫌犯恐將面臨25年至終身監禁。恐怖情人的新聞經常發生，但為何這一個案子造成如此多的關注？除了死者身中58刀、被裝在曲棍球袋等恐怖細節，如今治安每況愈下，民眾的社會產生的不安定感，也讓紐約市 因為這一樁殺人案，再陷入陰霾。

森林小丘治安良好，區內也有不少亞裔 居民，51歲的死者蓋兒(Orsolya Gaal)與44歲的雜工、西語裔嫌犯勃訥拉(David Bonola)發展出婚外情，進而引來殺機。

嫌犯在16日凌晨痛下殺手、16日早蓋兒的遺體被發現，直到21日案件偵破，共五天的時間，大眾僅知道有女性被殺，且身中近60刀，被棄屍在離自宅不到半哩的地方。

對於民眾來說，疫情後紐約犯罪率上升；對於亞裔民眾來說，仇亞犯罪、遊民問題、地鐵 推人，再加上日前發生的布碌崙(布魯克林)36街地鐵槍案，如今心情仍未平復，在擁有不少亞裔居民的住宅區又發生殺人棄屍案，再讓民眾陷入恐慌。

如今的紐約就有如驚弓之鳥一般，一點點的不平靜，就能引起不小騷動，雖然市長、市警和執法單位都試圖要透過各種呼籲、數據來證明紐約市的治安並未像大眾想得那麼糟，但治安變差民眾有感，如此長時間這樣下去，民心散了，對紐約市的各項發展和疫後復甦，都將造成負面影響。

面對州級選舉即將到來，6月底紐約市新財年預算又要出爐，要如何用只剩兩個月左右的時間穩定民心、利用有限資源實際的改善公共安全，還得考驗著民選官員的能力。

（紐約客談，每周二至周六見報）