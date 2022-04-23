我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

紐約客談／恐怖情人殺人棄屍 紐約市治安再陷陰霾

紐約客談

轟動全美的皇后區森林小丘(Forest Hills)殺人棄屍案，確定為死者的44歲婚外情對象所為，嫌犯恐將面臨25年至終身監禁。恐怖情人的新聞經常發生，但為何這一個案子造成如此多的關注？除了死者身中58刀、被裝在曲棍球袋等恐怖細節，如今治安每況愈下，民眾的社會產生的不安定感，也讓紐約市因為這一樁殺人案，再陷入陰霾。

森林小丘治安良好，區內也有不少亞裔居民，51歲的死者蓋兒(Orsolya Gaal)與44歲的雜工、西語裔嫌犯勃訥拉(David Bonola)發展出婚外情，進而引來殺機。

嫌犯在16日凌晨痛下殺手、16日早蓋兒的遺體被發現，直到21日案件偵破，共五天的時間，大眾僅知道有女性被殺，且身中近60刀，被棄屍在離自宅不到半哩的地方。

對於民眾來說，疫情後紐約犯罪率上升；對於亞裔民眾來說，仇亞犯罪、遊民問題、地鐵推人，再加上日前發生的布碌崙(布魯克林)36街地鐵槍案，如今心情仍未平復，在擁有不少亞裔居民的住宅區又發生殺人棄屍案，再讓民眾陷入恐慌。

如今的紐約就有如驚弓之鳥一般，一點點的不平靜，就能引起不小騷動，雖然市長、市警和執法單位都試圖要透過各種呼籲、數據來證明紐約市的治安並未像大眾想得那麼糟，但治安變差民眾有感，如此長時間這樣下去，民心散了，對紐約市的各項發展和疫後復甦，都將造成負面影響。

面對州級選舉即將到來，6月底紐約市新財年預算又要出爐，要如何用只剩兩個月左右的時間穩定民心、利用有限資源實際的改善公共安全，還得考驗著民選官員的能力。

（紐約客談，每周二至周六見報）

紐約市 亞裔 地鐵

上一則

紐約蜱蟲旺季將至 傳染將嗜睡、嘔吐

下一則

市長掃蕩遊民營地 市議會促擴大服務

延伸閱讀

紐約森林小丘棄屍案凶手被控二級謀殺等罪 或判終身監禁

紐約森林小丘棄屍案凶手被控二級謀殺等罪 或判終身監禁
地球日前夕秀改造成果 帝國大廈成低碳環保先驅

地球日前夕秀改造成果 帝國大廈成低碳環保先驅
紐約客談／外賣郎應了解法案 確保自身權益

紐約客談／外賣郎應了解法案 確保自身權益
森林小丘棄屍案 雜活工刺死前婚外情人被捕

森林小丘棄屍案 雜活工刺死前婚外情人被捕
周末好去處／地球日單車騎行

周末好去處／地球日單車騎行

熱門新聞

在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
勃訥拉。(取自臉書)

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

2022-04-21 12:15
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

2022-04-20 15:06
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36
根據氣象預報，從周一(18日)晚上起至周二，強風將襲紐約市，風速最高可達每小時50哩。Getty Images

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

2022-04-18 13:46

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光