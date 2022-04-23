零排放 MTA五區投放60輛純電動公車

MTA將在五大區投放60輛零排放電動公車，著重中低收入社區。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)於22日世界地球日(Earth Day)在曼哈頓宣布，大都會運輸署(MTA )將在全市五大區的六個車站部署60輛零排放的純電動公車；她表示，這重要一步將優先考慮高污染社區，即深化了紐約維護環境公平的承諾。

霍楚表示，州府非常重視加快向清潔能源的過渡，而公共交通一直是節能減排的關鍵；這一部署是朝著MTA承諾到2040年實現零排放邁出的重要一步。

她指出，特別對於紐約市而言，有大約75%的MTA公車站位於中低收入 社區，而此次新型電車的投放也會優先這樣的區域；「不但有助於維護環境公平，更會持續鞏固我們在應對氣候變化方面的領導者地位。 」

「這將幫助我們過渡到一個更健康、更環保的未來。」霍楚說，「看看電動汽車是如何迅速成為紐約清潔能源經濟不可或缺的一部分。」

首批新型電動公車將於2022年下半年開始抵達各站點，並於2023年到達全部六個車站；據悉，MTA目前運營著15輛零排放電動公車，而在耗資515億元的MTA「2020-2024年資本計畫」中，包括使用11億資金購買另外500輛電動公車。

此外，從2022年下半年開始，其中五個公車站將配備最新的充電設施，以支持MTA不斷增長的電動車數量。

市衛生局(DOH)也在同日發布的空氣質量監測報告(NYCCAS)中提到，自2009年以來全市空氣中的可吸入顆粒物(PM 2.5)、二氧化氮(NO2)和一氧化氮 (NO)的年均含量分別下降了43%、39%和56%，呈逐年改善趨勢。

局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，紐約作為一個全球化的大都市，必須站在節能減排、應對的氣候變化的最前端；因為無論是現在還是將來，這些努力都可以挽救無數生命。