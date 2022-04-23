地球日官宣開放街道 今夏增21處

旨在為行人和騎手擴大空間、促進街道做為公共空間使用的「開放街道」今年將擴大辦理。圖為華埠宰也街。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市 交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)於22日地球日當天，宣布2022年的「開放街道」(Open Streets)計畫，繼續為行人和騎手擴大空間、促進街道做為公共空間的使用；今夏的開放街道將包括21個新地點，曼哈頓華埠 及下城周邊地區多受益。

紐約市是美國最大的開放街道項目所在地，市交通局表示，今年的開放街道共有156個地點，覆蓋了五大區的300多個街區，超過80個社區合作夥伴將在本周末以「無車」方式慶祝「地球日」(Car-Free Earth Day)，同時拉開「開放街道」的序幕。

該項目於2020年4月首次推出，目的是在疫情中重新規畫和改造城市街道，幫助社區組織與當地居民建立聯繫，為社區帶來藝術、文化及教育等多方位經驗； 市議會於去年投票決定將此項目永久保留，交通局也宣布對希望參與項目的社區團體進行投資。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，不僅在地球日，而是在今後的每一天，踐行重塑公共空間，建設更綠色、健康、安全城市的理念；而這一切都離不開各社區組織的協助。

開放街道在曼哈頓下城實施最為廣泛，其中位於華埠、下東城及下城的路段，包括下東城艾塞克斯街(Essex St.)至果園街(Orchard St.)的堅尼路(Canal St.)路段；華埠且林士果(Chatham Square)至披露街(Pell St.)的宰也街(Doyers St.)路段；包厘街(Bowery)至勿街(Mott St.)的披露街路段；勿街至茂比利街(Mulberry St.)的喜士打街(Hester St.)路段；喜士打街至布隆街(Broome St.)的茂比利街路段；春街(Spring St.)至王子街(Prince St.)的伊利沙白街(Elizabeth St.)；伊利沙白街至亞倫街(Allen St.)的李文頓街(Rivington St.)等。

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