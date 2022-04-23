我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只比川普好 新民調指拜登執政滿意度位居60多年第二低

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

地球日官宣開放街道 今夏增21處

記者張晨／紐約報導
旨在為行人和騎手擴大空間、促進街道做為公共空間使用的「開放街道」今年將擴大辦理。圖為華埠宰也街。(記者顏嘉瑩/攝影)
旨在為行人和騎手擴大空間、促進街道做為公共空間使用的「開放街道」今年將擴大辦理。圖為華埠宰也街。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)於22日地球日當天，宣布2022年的「開放街道」(Open Streets)計畫，繼續為行人和騎手擴大空間、促進街道做為公共空間的使用；今夏的開放街道將包括21個新地點，曼哈頓華埠及下城周邊地區多受益。

紐約市是美國最大的開放街道項目所在地，市交通局表示，今年的開放街道共有156個地點，覆蓋了五大區的300多個街區，超過80個社區合作夥伴將在本周末以「無車」方式慶祝「地球日」(Car-Free Earth Day)，同時拉開「開放街道」的序幕。

該項目於2020年4月首次推出，目的是在疫情中重新規畫和改造城市街道，幫助社區組織與當地居民建立聯繫，為社區帶來藝術、文化及教育等多方位經驗； 市議會於去年投票決定將此項目永久保留，交通局也宣布對希望參與項目的社區團體進行投資。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，不僅在地球日，而是在今後的每一天，踐行重塑公共空間，建設更綠色、健康、安全城市的理念；而這一切都離不開各社區組織的協助。

開放街道在曼哈頓下城實施最為廣泛，其中位於華埠、下東城及下城的路段，包括下東城艾塞克斯街(Essex St.)至果園街(Orchard St.)的堅尼路(Canal St.)路段；華埠且林士果(Chatham Square)至披露街(Pell St.)的宰也街(Doyers St.)路段；包厘街(Bowery)至勿街(Mott St.)的披露街路段；勿街至茂比利街(Mulberry St.)的喜士打街(Hester St.)路段；喜士打街至布隆街(Broome St.)的茂比利街路段；春街(Spring St.)至王子街(Prince St.)的伊利沙白街(Elizabeth St.)；伊利沙白街至亞倫街(Allen St.)的李文頓街(Rivington St.)等。

更多資訊可上https://reurl.cc/g2mlAL查詢。

市交通局2022開放街道計畫，曼哈頓華埠區域多受益。(市交通局提供)
市交通局2022開放街道計畫，曼哈頓華埠區域多受益。(市交通局提供)

華埠 紐約市 曼哈頓

上一則

零排放 MTA五區投放60輛純電動公車

下一則

霍楚競選州長 百餘華人背書助陣

延伸閱讀

慶亞太裔月 舊金山華埠文化藝術節活動多采

慶亞太裔月 舊金山華埠文化藝術節活動多采
地球日前夕秀改造成果 帝國大廈成低碳環保先驅

地球日前夕秀改造成果 帝國大廈成低碳環保先驅
黃敏儀揭幕新壁畫 傳達社區多樣性及團結精神

黃敏儀揭幕新壁畫 傳達社區多樣性及團結精神
李榮恩訪福建公所 關心華埠公共安全

李榮恩訪福建公所 關心華埠公共安全
中領館副總領事吳曉明 走訪多個華埠社團

中領館副總領事吳曉明 走訪多個華埠社團

熱門新聞

在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

2022-04-20 09:54
勃訥拉。(取自臉書)

紐約殺人棄屍案偵破 44歲雜活工被捕

2022-04-21 12:15
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾露宿法拉盛街頭、七旬上海大爺獲簽證 返鄉在即

2022-04-20 15:06
蓋兒一家。(取自克萊恩臉書)

紐約森林小丘棄屍案 警：案發當晚 死者曾獨坐酒吧40分鐘

2022-04-19 12:36
根據氣象預報，從周一(18日)晚上起至周二，強風將襲紐約市，風速最高可達每小時50哩。Getty Images

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

2022-04-18 13:46

超人氣

更多 >
越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜
一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純

一周內第二起 俄富豪西班牙殺妻女後自殺 案情不單純
彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠

彭博：俄烏戰爭給中國的啟示 武力犯台恐更快更狠
投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤
普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光

普亭罹癌？會談時「無力癱坐、手緊抓桌沿」畫面曝光