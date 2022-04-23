錢去哪兒了？州檢、消金局控速匯金涉違法

擁有眾多華人客戶的「速匯金」匯款服務公司，因違反消費者保護法被提控。(路透)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)、消費者金融保護局(CFPB)22日宣布，擁有眾多華人 客戶的「速匯金」(MoneyGram)匯款服務公司，因違反消費者保護法遭到指控；文件指出，該公司未能及時向收款人交付資金，客戶無法準確得知資金何時會交到收款人手中，另外在轉帳延遲時也拒絕向客戶退款，消費者的權益毫無保障。

「速匯金」是全美最大的匯款服務公司之一，客戶可從美國匯錢至全球超過200個國家，在全世界有43萬間分行，也是在美華人移民 經常使用的平台；州檢察長、消費者金融保護局22日向速匯金國際公司、 速匯金Payment Systems公司提訴，指責兩家公司多次侵犯消費者保護法，特別影響轉帳給家鄉親人的移民群體的利益。

根據訴訟，速匯金沒有準確地向客戶提供詳細說明，他們寄送的錢幾時會到達收款人的戶口，延遲轉帳時也沒有給予消費者任何補償如退款金額，以至於很多客戶對金額的去向一無所知。

「移民群體高度信賴速匯金，依靠其將他們賺的血汗錢送回家鄉，但速匯金卻屢次讓他們失望」，詹樂霞表示，客戶有權知道他們的錢去了哪裡，匯款公司也有義務向顧客保持透明，公平對待客戶的權益和遵守法律；我們要求速匯金改變其違法的運作方式，防止進一步傷害消費者。

「速匯金多年來讓客戶感到失望，忽略他們的投訴，也不管政府提出的警告」，消費者金融保護局局長喬普拉(Rohit Chopra)說，速匯金的不當行為已延續很長一段時間，必須立即停止。

速匯金過去便屢次違反消費者保護法和反詐欺 法，2009年該公司同意支付1800萬元以解決聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)的提訴，並被要求全面實施反詐欺及監控項目；2012年司法部(DOJ)沒收速匯金1億元，並簽訂延期起訴協議，承認協助和教唆電匯詐欺，未能打擊「反洗錢計畫」。最近一次2022年3月，速匯金同意向聯邦支付825萬元，原因是未能充分監控與中國進行可疑交易的代理人。