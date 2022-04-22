地球日前夕秀改造成果 帝國大廈成低碳環保先驅

為了慶祝地球日，帝國大廈21日點起綠色光芒。(讀者Ｍelanie Calderon-Lemus提供)

地球日前夕，前總統柯林頓(Bill Clinton)與紐約市 長亞當斯(Eric Adams)、紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)等高級官員，21日在擁近百年歷史的曼哈頓中城帝國大廈，公布該棟建築引領業界走向綠化的過程；為慶祝，帝國大廈當晚也將點起代表環保的綠色光芒。

當天與會官員和帝國房地產信託公司(Empire State Realty Trust)主席、總裁兼執行長馬爾金(Anthony Malkin)，共同揭示「帝國建築手冊：低碳改造指南」(Empire Building Playbook: A Guide to Low Carbon Retrofits)； 這份新指南為商業建築物提供可行且維持減碳 的具體步驟，同時也說明減碳行動的投資回報，帝國大廈已成為減碳環保先驅。

多位高級官員21日在帝國大廈，公布該棟建築走向綠化的過程指南。圖左起為柯林頓、霍楚和亞當斯。(美聯社)

霍楚表示，將來改造紐約市其他建築物時，都應要遵循帝國大廈的環保減碳指南；該份指南預計將產生200億元經濟影響、創造10萬個就業機會。

前總統柯林頓對這項環保宣示給予讚賞，並稱這樣全力推動環保，是他數十年來努力的目標之一。

柯林頓說，這是他已努力耕耘45年的大業，可能終於在此落實，大家可以將帝國大廈實施的環保大計套用在全美各城市的每座大型建築物，藉由這麼做，接下來的兩年裡，可望為整個大環境多爭取20年時間，延後氣候變遷最壞的後果降臨。

正如第42任總統所說的那樣，出席同一活動的兩位民選官員也希望紐約市其他地區、乃至全美國都遒循帝國大廈的低碳環保指南，進而帶動環保連鎖效應。

亞當斯說，「我們必須大膽，不能只是跳出盒子框框思考， 而必須摧毀盒子，正如目前所做的。我們必須大膽面對未來。」他提到，恐懼並非紐約市所代表的心態，而是有韌性、無所畏懼、開闢道路，這條路走向紐約市、走向各州、走向美國、走向全世界，就從這裡開始。

霍楚也對大蘋果這座閃亮燈塔深具信心，認為帝國大廈將對世界其他地方有所啟發；她說，這關乎合作、夥伴關係， 紐約州不能獨自進行，目前談論的大部分大樓都位於紐約市， 團隊必須共同努力。