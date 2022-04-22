紐約客談／外賣郎應了解法案 確保自身權益

紐約市 外賣郎不少由華人 等新移民 所組成的勞動力，在新冠疫情期間被列為「必要行業員工」，不僅風雨無阻工作，也要在病毒傳播的惶恐之下送餐；意識到缺乏良好的工作環境與服務，紐約市開全美先河，施行一系列外賣郎權益法案，話說法律上是已有保障，但外賣郎必須懂得這些條例才能起到真正的保障作用，特別是受到語言阻礙的華人外賣郎。

紐約市超過6萬5000名外賣郎，儘管長時間工作，但領取最低薪資，甚至連使用餐廳廁所的基本人權都沒有；很多是不諳英文的移民，也因不熟悉美國法律，很難組成聯盟維權，直到疫情時長久的不良工作福利才備受關注。

法案通過以後，紐約市今年1月已執行部分條例，包括要求外賣平台提供相關外賣資訊，寫明清楚顧客給予的小費數額，餐廳也要同意讓外賣郎使用廁所；即日起，外賣平台需允許外賣郎自行選擇送餐範圍和路線，每周支薪一次，滿足六次送餐交易後可獲餐食保溫袋，消除外賣郎要自掏腰包購買配備的煩惱。

不僅如此，明年起外賣郎也將有每小時的最新薪資標準，將由市府進行研究制定該數額，2024年2月起的往後兩年將針對持續的變化進行更新；外賣郎再也不會被第三方服務平台欺壓，被盡可能壓低薪酬。

但值得關注的是，新法案的推出也只是暫時的勝利，真正要起到保障作用，外賣郎本身要懂得這些權益，知道自身優勢；經常給人政治參與度低印象的華人新移民更是如此，勿因語言障礙就懶得去了解，通過上網查詢、或是向與市府有合作關係的社區組織，就能獲取這些資訊。

（紐約客談，每周二至周六見報）