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雷克島監獄狀況糟 亞當斯：4個月難改造

記者胡聲橋／紐約報導
亞當斯表示雷克島情形複雜，很難在四個月內就有明顯改變，希望有時間證明自己。(市長辦公室提供)
亞當斯表示雷克島情形複雜，很難在四個月內就有明顯改變，希望有時間證明自己。(市長辦公室提供)

雷克島監獄狀況糟糕，設施和管理都有待更新，日前紐約南區聯邦地區檢察官戴勉威(Damian Williams)表示監獄將由聯邦接管，市長亞當斯(Eric Adams)表示，希望給他一個機會來改變雷克島的現況，並表示雷克島情形複雜，很難在四個月內就有明顯改變，希望有時間證明自己。

雷克島內部的狀況、老舊設施等令人詬病，據統計光是去年，就有至少16名獄友在監獄內死亡，戴勉威日前致信聯邦法官，表示若這個滿是醜聞的監獄沒有改觀，將由聯邦接管這個監獄。

亞當斯日前在布碌崙(布魯克林)的一個記者會上，談到雷克島監獄，多次要求大眾「給他一個機會」，以對監獄近況做出改變；他說：「我們看到別人是如何失敗的，現在給我一個機會，讓我們一起努力。」

今年3月，聯邦政府的一份報告中提到，亞當斯未能配合其工作，而且該監獄持續的管理失誤人員短缺再次導致了「可怕的情況」。

亞當斯說，在他上任後，團隊是在面臨「歷史性挑戰」的情況下接管雷克島，其中包括減少對監獄的投資、持續的新冠危機，以及在人員配置方面的短缺現象。

他說自從市懲教局局長莫利納(Molina)上任以來，在聯邦監督員的配合下，雷克島的情況正在出現改觀，比如使用武力和攻擊工作人員的情況有所減少，對武器和違禁品的搜查增加了。自去年夏天出現可怕的人員短缺後，如今狀況也有好轉。

去年，因為安全和安保狀況惡化到了令人恐怖的程度，至少有16人死於雷克監獄和紐約市的其他監獄。今年到目前為止，又發生了三起死亡事件。據報導，在分配到合適的床位或安全的環境之前，有幾十名囚犯擠在狹小的房間裡，往往一待就是好幾天時間。

亞當斯表示，自己上任僅四個月，雷克島積重難返的問題不可能在短期內解決，他要求各界「給他一個機會」，改善雷克島狀況；做為一名非洲裔市長，亞當斯說，雷克島中有許多獄友與他「外表相近」，而在自己童年也曾經進過監獄，「我知道他們正在經歷什麼，我一定會做好。」

監獄 亞當斯 布碌崙

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