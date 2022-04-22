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62分局長陳韜 訪貝公園大道華裔商家

記者胡聲橋／紐約報導
市警62分局局長陳韜走訪貝公園大道華裔商家。(記者胡聲橋/攝影)
市警62分局局長陳韜走訪貝公園大道華裔商家。(記者胡聲橋/攝影)

轄管布碌崙(布魯克林)班森賀等華人社區的市警62分局，21日局長陳韜、多位民選官員，和布碌崙華人社區服務中心代表，走訪布碌崙貝公園大道(Bay Parkway)華裔商家，瞭解華裔商家的關切並向他們普及安全知識。

貝公園大道從65街到72街一段有著眾多華裔商家，自新冠疫情以來經營受到很大衝擊，且經常遭到竊賊闖入店內偷盜；據貝公園大道華商聯合會會長李志波表示，今年1月份，新城超市遭遇了入室行竊，竊賊從附近鷹架爬上超市的屋頂，在屋頂打開了一個洞，進入店內盜竊，盜賊還從地下室偷走了內有約3萬元的保險箱。

陳韜鼓勵超市負責人安裝安全警報器，表示夜間超市無人看守時如果警報器響起，警方會盡快趕至現場處理，他也建議商家更新監控攝影機等設備，以確保拍攝畫面清晰；陳韜還提醒，店內應盡量避免存放大量現金。

位於該區的雙龍超市則是平均一個月內，會發現約20起的盜竊行為，令超市負責人相當頭痛；陳韜建議店家發現時應立即報警，他還說，民眾在報警時，可強調盜竊案正在發生，警方就會優先處理，並在數分鐘內趕至現場。

針對專門對華裔商店下手的慣偷，陳韜表示，警方會在事實確鑿的情況下，要求慣偷簽署非法入侵切結書(Criminal Trespassing Affidavit)，若慣偷再次進入店內，就算非法入侵；若竊賊繼續行竊，則會被控入室行竊的重罪。

當天一行人還訪問高雲超市、煌嘉喜宴大酒樓等商家；與會者包括州參議員郭納德(Andrew Gounardes)和州眾議員寇頓(William Colton)，以及市議員李凱健(Ari Kagan)華裔助理馮麗華、布碌崙華人社區服務中心負責人羅添福、華社代表伍燕珊等。

華裔 布碌崙 華人

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