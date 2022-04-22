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森林小丘棄屍案 雜活工刺死前婚外情人被捕

記者鄭怡嫣／紐約報導
44歲的勃訥拉曾與死者有婚外情關係。(取自臉書)
44歲的勃訥拉曾與死者有婚外情關係。(取自臉書)

轟動紐約的森林小丘殺人棄屍案終於偵破，警方21日表示，兇嫌為與死者曾有過婚外情、44歲的雜活工人，疑在死者家中與她發生爭執後用一把廚房刀將其殺害；被捕後，兇嫌對自己的罪行供認不諱。

家住皇后區森林小丘朱諾街(Juno St)、51歲白人全職母親蓋兒(Orsolya Gaal)的遺體，日前被發現在離她住宅不到半哩的行李袋內，其頸部、上身、以及左臂遭銳器所刺58刀，震驚紐約。

警方21日表示，已經逮捕44歲的西語裔嫌犯勃訥拉(David Bonola)，他對自己的罪行供認不諱，被控謀殺、刑事竄改(criminal tampering)、非法持有武器罪，21日下午被112市警分局移送時，他梳著小辮，向人群咒罵以F開頭的髒話；根據警方，此前他沒有犯罪紀錄。

據悉，勃訥拉21年前由墨西哥來到美國，曾就讀紐約室內設計學院(New York School of Interior Design)，兩年前，勃訥拉作為雜活工人被蓋兒一家雇用，兩人發展婚外情，勃訥拉曾在蓋兒的臉書留言，說她是世界上最美的女人，看起來「很有愛」。

2020年5月間的一段時間，兩人曾在她臉書照片下留言調情；兩周後，蓋兒的丈夫則向警方報警說妻子失聯，同一段時期，蓋兒還在學習西班牙語。

警方表示，本月勃訥拉和蓋兒也曾經分分合合，之後又分手，勃訥拉此次想再和蓋兒討論兩人的關係，在地下室發生激烈的爭吵，勃訥拉用一把廚房刀將蓋兒殺害後，取走了屬於蓋兒兒子、用來放曲棍球的一個行李袋，將她的遺體裝入，棄屍在住宅附近、逃離現場。

警方說，兩人在爭執衝突中，勃訥拉的雙手也遭到嚴重割傷，他前往當地醫院治療；此外，對於蓋兒丈夫收到的「你全家是下一個」(Your whole family is next)恐嚇短信，他也承認是自己發送。

勃訥拉是皇后區李奇蒙丘(Richmond Hill)的居民，住處離蓋兒居所不遠；社交媒體可見他是知名吉他手史萊許(Slash)的鐵粉，兩人看上去也有相似之處。

根據警方，15日晚蓋兒離開森林小丘，前往曼哈頓林肯中心觀看演出，之後則回到住處附近的5 Burro酒吧中獨坐40分鐘，隨後步行回家；16日0時40分，勃訥拉在她家將其殘害，凌晨4時30分，他被拍到拖著裝著她遺體的行李袋在附近出現，凌晨5時，蓋兒的丈夫收到恐嚇短信，稱「你全家是下一個」，早8時11分，行李袋被附近一位遛狗人發現。

蓋兒身中58刀，被棄屍在離住宅不到半哩的行李袋內。(取自臉書)
蓋兒身中58刀，被棄屍在離住宅不到半哩的行李袋內。(取自臉書)

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