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國際大麻日 州、市長歡呼合法化…首年銷售額估達13億

編譯周芳苑／綜合20日電
4月20日是「國際大麻日」，癮君子們在曼哈頓華盛頓廣場噴雲吐霧。(歐新社)
4月20日是「國際大麻日」，癮君子們在曼哈頓華盛頓廣場噴雲吐霧。(歐新社)

州長霍楚(Kathy Hochu)、市長亞當斯(Eric Adams)在4月20日「國際大麻日」(international day for weed)雙雙為紐約成人大麻合法化歡呼，表態肯定合法大麻的經濟效益。

亞當斯說，大麻產業可能是經濟復甦一大福音，可望創造就業機會、在服務資源匱乏的社區創造財富、增加州和地方稅收。

亞當斯20日提出，紐約市將花480萬元幫助聯邦政府「毒品攻防戰」(war on drugs)衝擊最大的族群，讓他們了解大麻產業、協助經營小企業，所提供援助包括綜觀核發許可證的過程、獲得融資等。

亞當斯說，合法大麻產業可能隨同旅遊業、夜生活和人們重返辦公室，成為紐約疫情過後經濟復甦的關鍵驅動力。

紐約一年前將屆滿21歲成人娛樂大麻合法化；紐約州還在針對合法大麻市場梳理監管制度，預計紐約市娛樂性大麻銷售要到今年稍晚、甚至明年初才開始。

紐約市政廳預估，光是紐約市，第一年合法成人大麻銷售額將達13億元。

紐約是全美將成人大麻合法化的第16個州，也是加州之後的人口第二大州。

大麻合法化的關鍵主題之一是社會平等，紐約已透過法律建立模式，用以糾正司法系統因毒品犯罪而不成比例盯上有色人種；這套模式包括紐約州將一半大麻許可證核發給代表性不足社區的個人，並持續註銷過去的大麻定罪。

亞當斯的計畫延續此一原則，市府將幫助受毒品刑事定罪影響最大、希望經營大麻產業的人，致力推動小企業服務、經濟發展和刑事司法的機構將合作提供協助，甚至幫助尋找店面。

這項提案已被納入亞當斯下周公布的2023年度紐約市預算計畫，將與市議會談判，預計夏天達成共識。

市議會小企業委員會主席梅寧(Julie Menin)和經濟發展委員會主席法里亞斯(Amanda Farías)表態支持市長扶持大麻企業家的計畫。梅寧認為，在被毐品攻防戰摧毀的社區建立合法大麻產業至關重要，大家要特別關注因懲罰性大麻法令過度監禁的邊緣化社區。

歡呼之餘，霍楚提醒紐約人不該以破壞性的方式消費大麻，大麻會損害年輕人成長中的大腦。

4月20日是「國際大麻日」，癮君子們在曼哈頓華盛頓廣場噴雲吐霧。(歐新社)
4月20日是「國際大麻日」，癮君子們在曼哈頓華盛頓廣場噴雲吐霧。(歐新社)
紐約市擬花480萬元幫助聯邦政府「毒品攻防戰」衝擊最大的族群合法銷售大麻。(美聯...
紐約市擬花480萬元幫助聯邦政府「毒品攻防戰」衝擊最大的族群合法銷售大麻。(美聯社)

大麻合法化 亞當斯 紐約市

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