2亞變種快速傳播 估再掀疫情高峰

新冠變種病毒Omicron的兩個亞變種毒株BA.2.12和BA.2.12.1，在紐約傳播快速；圖為一批青少年20日在曼哈頓下城參加一場集會，很多人未戴口罩。(Getty Images)

變種病毒Omicron的兩個亞變種毒株BA.2.12和BA.2.12.1，正在紐約傳播快速，聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據，紐約已有52.3%的新確診病例為BA.2.12.1；州長霍楚 (Kathy Hochul)20日表示，預計全州又將出現另一波疫情 ，不過她也表示實際疫情高峰情況將「難以預測」，提醒民眾仍要注意防疫，包括居家檢測 等。

根據CDC數據，BA.2.12.1目前約占全美確診病例的19%，三周前該數字僅是3.3%，不過該亞變種在紐約州傳播快速，截至19日晚，紐約州就已經有超過半數的病例均為該亞變種病毒；衛生官員也表示，數據證明該亞變種可能是目前最具傳染性的冠狀病毒株，比BA.2傳播力高出27%，也比當初席捲全球的Omicron病毒株傳染力高60%。

該亞變種病毒在紐約州傳出疫情，在全美範圍內，CDC將14個郡列為具有高度社區傳播的地區，其中就有十個位於紐約州，範圍在中部以北的區域；儘管新確診病例和住院人數在亞變種病毒的蔓延下均有上升，但霍楚表示，兩個指標數字仍遠低於1月的峰值。

面對來勢洶洶的亞變種病毒，霍楚說「我們並不恐慌」；她表示目前已知病例仍遠低於Omicron疫情高峰時的情況，「我們也預計亞變種不會再出現類似情況，不過對於這波疫情實際的高峰情況，我們也無法預測。」

霍楚表示，全州約有一半確診是由於其他個人健康狀況進行檢測才發現確診，另一半則多是無症狀者；她說，該現象說明疫情正在進入另一個新階段，接種疫苗可降低重症率和死亡率，但檢測仍至關重要。

霍楚說，居家檢測盒能夠協助民眾在疑似新冠症狀出現的一開始，不用跑到診所或檢測站，就能得知自己的健康狀況；即便有些民眾在居家檢測後發現是陽性，未及時通知相關政府單位，造成政府與民間統計數據的落差，也較難掌握病毒傳播速度，但霍楚仍表示，將會繼續提供民眾居家檢測盒。

本周大眾運輸聯邦口罩令被撤銷，全美多州都不再強求乘客搭乘大眾運輸戴口罩，不過由於亞變種在紐約的蔓延，霍楚20日也表示有必要繼續維持要求民眾在公車及公車站、火車及車站、地鐵和地鐵站，以及機場的強制口罩令。

另外像是由國家管理的醫療保健機構、成人護理設施和療養院、懲教設施、遊民收容所和家暴受害者收容所等，也將繼續維持強制口罩令。

根據州府20日最新疫情數據，全州新確診為7862例，檢測陽性率為6.92%，住院人數為1407人、死亡人數14人；市府最新數據確診人數為2258人，陽性率4.82%，住院人數24人、死亡3人。