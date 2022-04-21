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丈夫兒子下周攜骨灰回國 馬桂英魂歸故里

記者鄭怡嫣／紐約報導
高占新與兒子高陽在紐約舉辦的馬桂英葬禮上，高占新老淚縱橫。(記者張心/攝影)
高占新與兒子高陽在紐約舉辦的馬桂英葬禮上，高占新老淚縱橫。(記者張心/攝影)

去年11月底被遊民用石頭重砸頭部的華裔婦女馬桂英，經搶救88天後於2月22日離世，享年62歲；她的丈夫高占新與專程從中國趕來見母親最後一面的兒子高陽，訂於下周一(25日)攜帶她的骨灰從美國返回中國，讓她魂歸家鄉—遼寧省撫順市。

馬桂英及高占新的友人謝宜宏20日向本報記者表示，她的丈夫高占新與兒子高陽18日已從紐約飛往加州洛杉磯，由於中國海關規定須從美國直飛入境回國，他們將在洛杉磯待滿一周，25日由洛杉磯飛往中國廈門，在當地防疫酒店住滿14天後，他們將從廈門返回瀋陽，再搭車回到家鄉撫順，為馬桂英尋覓墓地安葬。

謝宜宏表示，高陽希望父親高占新回家鄉後，勿再操勞瑣事、頤養天年，「他一輩子都在為子孫付出，不希望他再去想工作的事情」；高占新則計畫回國後走親訪友，與舊友、同學聚會。

謝宜宏還說，目前，律師正在幫助高占新申請為犯罪受害者提供臨時身分的U簽證，鑑於馬桂英一案仍在審理，屆時如果獲發簽證，且來美不麻煩的話，他對出庭也持開放的態度，但因為兒子、孫子孫女都在中國，即使來美也估計不會長期居留。

馬桂英與高占新來自遼寧撫順，原為鋼鐵廠職工，退休後於2018年來到紐約打工，希望能給孩子更多經濟上的支持，高占新在餐廳打工，也幫人清洗抽油煙機，馬桂英則做一些雜活貼補家用。

去年11月26日早，馬桂英在皇后區的家門口打掃衛生時，被33歲的遊民佩雷斯(Elisaul Perez)用石頭砸中頭部，一度命危，昏迷近一個月後甦醒，並在今年2月初恢復了意識，但由於頭部遭到重擊所引起的併發症，馬桂英於2月22日離世。

高占新與馬桂英。(取自gofundme網站)
高占新與馬桂英。(取自gofundme網站)

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