曾露宿法拉盛街頭 上海翁將返鄉

曾露宿街頭的劉玉生。(記者鄭怡嫣/攝影)

曾於寒冬露宿皇后區法拉盛 街頭、後經社區熱心人士慷慨解囊終入住當地酒店的76歲上海老漢劉玉生，引起了社區的廣泛關注，救助他並為其籌款的上海同鄉會20日表示，經過多月的努力，劉玉生日前終於獲得中國駐紐約總領事館頒發的中國護照，也已經注射兩劑新冠疫苗，正在聯絡航空公司為他訂回國機票，實現他返滬尋親、養老的心願。

來自上海的76歲老漢劉玉生，曾住在法拉盛三福大道(Sanford Ave)交緬街(Main St)近第一資本銀行(Capital One)一側的街頭，以簡易帳篷安家，寒冬則穿著塑膠拖鞋到附近茶餐廳避寒，後經社區人士的籌款，於2月5日起入住每晚40元的當地旅館 ，每天有12元的三餐零用錢。

組織籌款並幫助劉玉生辦理簽證等事宜的上海同鄉會會長沈珺20日表示，經過多月的努力，劉玉生終於在19日晚收到紐約中領館 發出的護照；此外劉玉生日前已從旅館搬至另一社區人士的家中，「被照料得很好」。

此前，上海同鄉會曾在眾籌網站GoFundMe為劉玉生籌得約1萬5000元善款，另有法拉盛當地社區人士為劉玉生自發籌款千餘元；對此沈珺表示，依照回國機票的票價，才能決定劉玉生回國後的隔離酒店住宿費是否足夠，目前正在聯絡東方航空公司購買機票，將盡可能幫他訂從紐約直飛上海的機票，省卻轉機的麻煩。

劉玉生在上海出生，曾為上海基礎工程公司的吊車工，1990年他隨父親及哥哥來到美國打工，父親去世後便開始流浪在街頭棲居；他在中國生活期間，在上海育有一女。

來美多年並且丟失了證件的的劉玉生，獲得中國護照並不容易；依照中國法律規定，中領館需要先與上海市公安局聯絡，查核他的戶籍，確定他的戶口後，才能向他發放護照。