富人增稅 紐約州去年多收了388億

州主計長狄納波利(Tom DiNapoli)辦公室最新報告稱，由於經濟從疫情衝擊下復甦、以及對高收入者增稅，紐約州 近12個月稅收比上一年度增加388億元 。

根據報告，截至4月1日的財政年度裡，紐約州稅收達1211億元，比州預算 官員去年5月最初所預期的金額高出300億元。

預期外稅收以及聯邦政府資金援助讓紐約州資金相對寬裕，州議員和州長霍楚(Kathy Hochul)本月稍早因此核准2200億元預算，增加學校和醫療保健支出，同時加速中等收入族群分階段降息措施。

州府通過的預算還包括對中等收入屋主給予地稅退稅 。

紐約州目前看似手頭寬裕，然而，由於過去幾個月通貨膨脹、汽油價格飆升，再加上明年可能出現經濟衰退，財政監管機構提出擔憂，一旦經濟衰退恐導致州稅收迅速下降，進而導致未來預算年度的盈餘出現赤字。

狄納波利說，在稅收高於預期以及支出低於預期雙重有利因素下，紐約州本財年結束畫下圓滿句點，他樂見款項存入應急基金，將州府部份收入擱放一旁；鑑於經濟挑戰持續、以及州府在最近「已頒布預算」(Enacted Budget)中做出重大支出承諾，增加正式儲備金仍應列為優先事項。

紐約州府大部分稅收來自個人所得稅，其中多半是富人繳納的稅款。

去年，州議會和時任州長葛謨(Andrew Cuomo)批准對高收入者增稅，狄納波利辦公室的調查報告發現，稅收大增28.5%，相當於157億元。報告發現，2月份稅收比預期高出26億元。