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推高慧民落軌致死 非裔遊民需接受精神治療

記者張晨／紐約報導
推高慧民入軌死，兇嫌馬秀將被送往精神病院治療。(市警提供)
推高慧民入軌死，兇嫌馬秀將被送往精神病院治療。(市警提供)

華裔女子高慧民(Michelle Aylssa Go)1月15日遭非裔遊民馬秀(Simon Martial)推落時報廣場站鐵軌身亡，曼哈頓的州高等法院19日再次裁定馬秀的精神狀況不適合受審，法官當日要求他接受專業精神機構治療，而檢方對此也未提出抗辯。

馬秀的律師舒爾曼(Mitchell Schulman)表示，當事人被捕後一直被關押在表維醫院(Bellevue Hospital)的監獄病房，數月來精神狀況異常；該院的精神科醫生確認他「不再適合留院觀察」，需要更有針對性的治療。

曼哈頓地區檢察官辦公室也表示，當日的庭審馬秀仍未現身，而這次聽證會使該案暫時中斷；如今的癥結在於被告無法出庭受審，如果他能做到，或許還有繼續審理的價值。

舒爾曼表示當日和馬秀進行過交談，但他的精神狀態似乎從被捕後就「一直沒有變化」，經常胡言亂語大聲吼叫。

「你可以和他進行最基本的交流，」舒曼說，「但他無法為自己辯護。」

馬秀曾是一名出租車司機和停車場經理，30多歲時開始出現精神分裂症的跡象；舒爾曼估計，馬秀至少入院治療過20次，幾十年來他不停輾轉於醫院、監獄、門診項目和街頭，從未長期穩定下來。

自新冠疫情爆發以來，紐約市的仇恨攻擊案水漲船高，而這些案件似乎有很大一部分與患有精神疾病的遊民相關；州市官員也誓言要協調改善，立法者和州長本月達成的州預算將擴大「肯德拉法」(Kendra's Law)的範圍，該法案允許法院強制治療那些對自己或他人造成傷害的嚴重心理疾病患者。

舒爾曼表示，馬秀可能會被送往曼哈頓外沃茲島(Wards Island)的柯比精神病學法醫中心(Kirby Forensic Psychiatric Center)，或位於紐約市西北方向約一小時車程的中哈德遜精神病學法醫中心(Mid-Hudson Forensic Psychiatric Center)治療。

華女高慧民1月15日在時報廣場地鐵站遭非洲裔遊民馬秀推落鐵軌身亡，民眾秉燭悼念。...
華女高慧民1月15日在時報廣場地鐵站遭非洲裔遊民馬秀推落鐵軌身亡，民眾秉燭悼念。(歐新社)

曼哈頓 紐約市 監獄

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