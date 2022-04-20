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森林小丘棄屍案 死者零工前男友被查

記者鄭怡嫣／紐約報導
在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)
在家中遇害後被拋屍街頭的蓋兒。(取自臉書)

皇后區森林小丘(Forrest Hills)一位51歲婦女被殺，身中58刀，其遺體被丟棄在離家不遠的一個血跡斑斑的行李袋內，震驚紐約市；19日的最新調查顯示，死者在案發當晚曾獨坐酒吧40分鐘，據信是返回家中後遭到殺害，警方目前正在調查疑與死者有過戀情、在死者家中做零活的前男友，但尚未將他鎖定為嫌疑人。

家住森林小丘朱諾街(Juno St)、51歲全職白人母親蓋兒(Orsolya Gaal)的遺體，16日早上在離她豪宅不到半哩的街邊行李袋內被發現，其頸部、上身、以及左臂遭銳器刺了近60刀。

警方及消息人士19日表示，15日下午，蓋兒曾在自家後院閒逛，當晚則與朋友至曼哈頓林肯中心(Lincoln Center)觀看演出，之後她返回家附近的街區，獨坐在一間酒吧，似乎是在等人。

消息人士表示，目前尚不清楚她是否在酒吧中最終與他人會面，蓋兒於16日凌晨左右返回家中，兇嫌應是在不久後進入她家，在一樓將她殺害，再將屍體搬至地下室，由於家中未有強行闖入的跡象，兇嫌據信是蓋兒認識的人，且從身上的刀傷來看，兇嫌很可能是出於憤怒而殘忍殺人。

目前，警方正在調查疑與死者有過戀情、在死者家中做零活的前男友，雖然尚不知這段戀情開始與結束的時間，但消息人士指出，這位男士對蓋兒的住宅十分熟悉，也知道備用鑰匙放在何處，能夠不以強行闖入的手段出入她的住宅；截至19日晚，該男子尚未被鎖定為嫌疑人。

此前警方曾表示，蓋兒13歲的小兒子據信於15日與16日均在家中，並未離開，他曾被警方拷走問訊，但於16日晚被釋放；她的丈夫克萊恩(Howard Klein)與17歲的大兒子案發時則在俄勒岡州波特蘭參觀大學校園，期間曾收到疑兇發來的手機短信，威脅「你全家是下一個」(Your whole family is next)；16日凌晨，監控錄像還拍到一位不知名人士拖著一個行李袋在她家附近出現。

紐約市 波特 皇后區

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