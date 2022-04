州長初選廣告戰開打 霍楚估砸8位數資金

霍楚的競選廣告,名為「像你一樣努力工作的州長」。(競選影片截圖)

競選州長的廣告戰正式拉開,霍楚 州長的競選團隊19日公布首批電視和數位競選廣告,以她過去八個月積累的龐大競選資金,試圖在年底實現她的完整州長任期的目標;不久前因涉嫌賄賂醜聞而辭職的前副州長本傑明(Brian Benjamin),沒有出現在廣告片中。

霍楚的團隊預計投入八位數競選資金,在全州播放數位和電視廣告,最先發布的三則廣告是競選攻勢的一部分。長30秒的電視商業廣告是重點宣傳霍楚在州長任內的職業道德高標準,以及她簽署成為法律的限槍措施和學校開放。

在這則名為「像你一樣努力工作的州長」(A governor who works as hard as you do)的廣告中,霍楚談到她推動的限槍和為中產階級減稅,在解說人說到「夜深人靜,但州長辦公室仍亮著燈,顯示霍楚還在努力工作」時,畫面出現了她伏案批閱文件的鏡頭,解說人接著說「霍楚就任州長以來,通過了400多個法案:她取締非法槍枝,以保證社區更安全;她加大對公立學校的投入,聘請更多教師和讓兒童重返校園;她為紐約州 的中產階級減稅。霍楚作為州長,像大家一樣辛勤工作。」

兩則各長15秒的數位廣告是向選民介紹霍楚的個人經歷,她去年8月在前州長葛謨辭職後,由副州長繼任州長,至今未滿一年。

霍楚不到一年的募款創下了紀錄,州選舉委員會的紀錄顯示,她今年1月報告募到2100多萬元,可投入到初選與大選。截至18日,霍楚的團隊已投入66萬8000元做電視商業廣告。

霍楚的廣告戰開打七天前,副州長本傑明(Brian Benjamin)因爲被控賄賂而辭職,給民主黨造成巨大的政治難題。州議會民主黨人試圖推動修改州法,以便將本傑明從初選名單中拿掉,換上新的副州長參選人,以免影響霍楚的選情。但這項提議很快被否決,如果州選舉法不能修改,拿掉本傑明的唯一途徑是他搬離紐約州。

45歲的本傑明來自紐約市 曼哈頓哈林區,他曾任州參議員,競選紐約市主計長沒有成功;在以25萬元獲得保釋後,他的出行受到限制,只能在紐約住地附近活動,也可去維吉尼亞和與喬治亞州的部分地區探望他的家人。

在6月黨內初選中,霍楚的對手將是國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)。如果霍楚贏得初選,11月將可能與目前領跑的共和黨參選人李修頓(Lee Zeldin)對決。