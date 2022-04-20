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州長初選廣告戰開打 霍楚估砸8位數資金

編譯孫梁╱綜合19日電
霍楚的競選廣告，名為「像你一樣努力工作的州長」。(競選影片截圖)
霍楚的競選廣告，名為「像你一樣努力工作的州長」。(競選影片截圖)

競選州長的廣告戰正式拉開，霍楚州長的競選團隊19日公布首批電視和數位競選廣告，以她過去八個月積累的龐大競選資金，試圖在年底實現她的完整州長任期的目標；不久前因涉嫌賄賂醜聞而辭職的前副州長本傑明(Brian Benjamin)，沒有出現在廣告片中。

霍楚的團隊預計投入八位數競選資金，在全州播放數位和電視廣告，最先發布的三則廣告是競選攻勢的一部分。長30秒的電視商業廣告是重點宣傳霍楚在州長任內的職業道德高標準，以及她簽署成為法律的限槍措施和學校開放。

在這則名為「像你一樣努力工作的州長」(A governor who works as hard as you do)的廣告中，霍楚談到她推動的限槍和為中產階級減稅，在解說人說到「夜深人靜，但州長辦公室仍亮著燈，顯示霍楚還在努力工作」時，畫面出現了她伏案批閱文件的鏡頭，解說人接著說「霍楚就任州長以來，通過了400多個法案：她取締非法槍枝，以保證社區更安全；她加大對公立學校的投入，聘請更多教師和讓兒童重返校園；她為紐約州的中產階級減稅。霍楚作為州長，像大家一樣辛勤工作。」

兩則各長15秒的數位廣告是向選民介紹霍楚的個人經歷，她去年8月在前州長葛謨辭職後，由副州長繼任州長，至今未滿一年。

霍楚不到一年的募款創下了紀錄，州選舉委員會的紀錄顯示，她今年1月報告募到2100多萬元，可投入到初選與大選。截至18日，霍楚的團隊已投入66萬8000元做電視商業廣告。

霍楚的廣告戰開打七天前，副州長本傑明(Brian Benjamin)因爲被控賄賂而辭職，給民主黨造成巨大的政治難題。州議會民主黨人試圖推動修改州法，以便將本傑明從初選名單中拿掉，換上新的副州長參選人，以免影響霍楚的選情。但這項提議很快被否決，如果州選舉法不能修改，拿掉本傑明的唯一途徑是他搬離紐約州。

45歲的本傑明來自紐約市曼哈頓哈林區，他曾任州參議員，競選紐約市主計長沒有成功；在以25萬元獲得保釋後，他的出行受到限制，只能在紐約住地附近活動，也可去維吉尼亞和與喬治亞州的部分地區探望他的家人。

在6月黨內初選中，霍楚的對手將是國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)和紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)。如果霍楚贏得初選，11月將可能與目前領跑的共和黨參選人李修頓(Lee Zeldin)對決。

霍楚的競選廣告，強調接任州長以來已經簽署了通過了400多項法案。(競選影片截圖)
霍楚的競選廣告，強調接任州長以來已經簽署了通過了400多項法案。(競選影片截圖)
霍楚州長的競選團隊公布首批電視和數位競選廣告，卯力衝擊初選。(州長辦公室提供)
霍楚州長的競選團隊公布首批電視和數位競選廣告，卯力衝擊初選。(州長辦公室提供)

霍楚 紐約市 紐約州

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