MTA、美鐵 續實施口罩令

佛州一名聯邦法官18日做出裁決，疾病管制與預防中心(CDC )要求在飛機和其他公共交通中戴口罩 的強制令，超出了美國衛生官員在新冠疫情期間的職權範圍，裁定予以取消。但紐約大都會運輸署(MTA)當日表示，紐約市 公共交通系統仍將繼續實施CDC的口罩強制令，要求乘客繼續戴口罩。

同日，紐約市15名公校教師日前要求對紐約州高等法院有管轄權的聯邦最高法院大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)，終止紐約市府新冠疫苗強制接種令，但遭薩多馬友駁回；原告隨後又向保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)提出緊急申請，後者決定此案將由最高法院重新審議；但最高法院18日表示，不會介入此案，意味著紐約市公校教職工的疫苗強制令將繼續有效。

美國鐵路(AMTRAK)18日在一份聲明中說，也將保持CDC關於佩戴口罩的指導原則；因為佛州聯邦法官的裁決是可以上訴的，他們將等待進一步的裁決。MTA也在對佛州聯邦法官的裁決進行分析。

CDC一開始將原定於18日過期的口罩強制令延長到5月3日，以便有更多時間觀察新冠變種病毒Omicron的亞變種BA.2帶來的影響，BA.2現在已占美國新增病例的絕大多數。