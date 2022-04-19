我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／「海嘯三兄弟」合砍84分 勇士轟垮金塊迎2連勝

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

MTA、美鐵 續實施口罩令

記者胡聲橋／紐約報導

佛州一名聯邦法官18日做出裁決，疾病管制與預防中心(CDC)要求在飛機和其他公共交通中戴口罩的強制令，超出了美國衛生官員在新冠疫情期間的職權範圍，裁定予以取消。但紐約大都會運輸署(MTA)當日表示，紐約市公共交通系統仍將繼續實施CDC的口罩強制令，要求乘客繼續戴口罩。

同日，紐約市15名公校教師日前要求對紐約州高等法院有管轄權的聯邦最高法院大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)，終止紐約市府新冠疫苗強制接種令，但遭薩多馬友駁回；原告隨後又向保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)提出緊急申請，後者決定此案將由最高法院重新審議；但最高法院18日表示，不會介入此案，意味著紐約市公校教職工的疫苗強制令將繼續有效。

美國鐵路(AMTRAK)18日在一份聲明中說，也將保持CDC關於佩戴口罩的指導原則；因為佛州聯邦法官的裁決是可以上訴的，他們將等待進一步的裁決。MTA也在對佛州聯邦法官的裁決進行分析。

CDC一開始將原定於18日過期的口罩強制令延長到5月3日，以便有更多時間觀察新冠變種病毒Omicron的亞變種BA.2帶來的影響，BA.2現在已占美國新增病例的絕大多數。

口罩 紐約市 CDC

上一則

紐約本周進入中風險 建議戴口罩

下一則

布碌崙36街地鐵站外 集會反槍

延伸閱讀

搭機強制戴口罩遭法官推翻 CDC延長令即刻失效

搭機強制戴口罩遭法官推翻 CDC延長令即刻失效
紐約市疫情本周恐升級 亞當斯解除隔離：暫不重啟強制口罩令

紐約市疫情本周恐升級 亞當斯解除隔離：暫不重啟強制口罩令
疫情風險增 州長霍楚：不會再「關閉」紐約市

疫情風險增 州長霍楚：不會再「關閉」紐約市
市民批監視器故障延誤調查 MTA否認

市民批監視器故障延誤調查 MTA否認
子彈亂飛冷靜疏散 亞當斯表彰MTA員工

子彈亂飛冷靜疏散 亞當斯表彰MTA員工

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)今早8時30分左右發生恐怖槍擊案，造成16人傷，至少十人被槍擊中，其中兩人傷勢嚴重。路透

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

2022-04-12 12:00
日落公園地鐵槍擊案詹姆斯在超過24小時逍遙法外後終於落網。美聯社

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

2022-04-13 14:23
州衛生廳廳長巴塞特(左)提醒，兩個具有高傳染性的全新亞變種毒株正在紐約造成「重大社區傳播」。(州衛生廳提供)

2新病毒株具高傳染性 紐約傳播快速 周末聚會先檢測

2022-04-16 09:08
曼哈頓華埠茂比利街(Mulberry St.)15日凌晨發生大火，一對華裔母子死亡。(讀者提供)

獨家／曼哈頓華埠凌晨大火 華裔母子命喪火海

2022-04-15 08:56
地鐵槍擊案現場血跡斑斑，傷者躺在月台地上等候救援。取自臉書

圖輯／紐約地鐵恐怖槍擊 現場遍地血跡宛如煉獄

2022-04-12 12:36
警員封鎖36街地鐵站展開調查。(記者顏潔恩/攝影)

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

2022-04-12 14:50

超人氣

更多 >
佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施

強風將襲紐約 樓宇局提醒居民、建商做好安全措施
仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保

仇恨犯罪激增 連上班都不安 亞裔女性出招自保
洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍

洛杉磯居民在家看電視 多名蒙面歹徒上門搶劫竟還自拍