新任清潔局長：換邊停車7．5全面恢復

市清潔局新任局長蒂池18日宣布，將於7月5日起全面恢復，意味著大部分有車族將恢復每周兩天換邊停車。（記者和釗宇／攝影）

市清潔局新任局長蒂池(Jessica Tisch)18日宣布，因新冠疫情 而簡化的「換邊停車」(alternate side cleaning)規定，將於7月5日起全面恢復，意味著大部分有車族將面對每周兩天換邊停車。

為便於民眾居家防疫，前任市長白思豪 (Bill de Blasio)在新冠疫情最嚴重時的2020年3月簡化換邊停車規定，若街區的換邊停車日為每周兩天以上，民眾只需在一周內較後的一天執行換邊停車，供清潔局清掃街道。

儘管疫情早已擺脫高峰，但簡化換邊停車的規定卻執行了超過兩年，雖然讓駕駛人更加方便，但也讓街道清潔度下降。

亞當斯 18日任命蒂池擔任新任市清潔局長，她表示，「簡化換邊停車的規定已經執行太久，市清潔局的掃街車是最高效的街道清理工具，全面恢復換邊停車不僅是生活回歸正常的一部分，也符合市民對乾淨街道的期待。」

蒂池曾在白思豪政府擔任市長技術和創新辦公室(Office of Technology and Innovation)主任，在此之前曾任市警總局主管信息技術的副局長，其家族是洛伊斯集團(Loews Corporation)實控人。

市長亞當斯(Eric Adams)在一份聲明中表示，蒂池有知識、有閱歷，是做實事的領導者，「所有市民都應該享有清潔、安全、好客的街道，我明白蒂池將帶著和以前一樣的精力兌現這一願景。」

蒂池同時宣布市府將投資1100萬元用於街道清潔，而全面恢復換邊停車是該計畫的一部分；她說，這筆投資將用於更新基礎設施，包括更新設備、人力和單車道清潔等；市衛生局將從今年夏季開始試用十部微操機(Micromobility Operations Machines)來清掃街道，到今年年底將再購入數十部不同規格的微操機。