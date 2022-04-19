地鐵擬裝金屬探測器…亞當斯：刷卡即檢查 確保未帶武器

市長亞當斯考慮將在地鐵系統安裝金屬探測器，以保證沒人攜帶武器進入地鐵站。(MTA提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)18日表示，為了因應上周布碌崙發生的地鐵 攻擊事件，他考慮將在地鐵系統安裝金屬探測器；他說，探測器可增強安全感，不會使人感到被冒犯，「在人們刷卡進入地鐵時，我們則在進行某種形式的檢查，以保證沒人攜帶武器」。

亞當斯是在結束隔離後首次親臨記者會，他表示金屬探測器的工作將主管公眾安全的副市長班克斯(Phil Banks)具體負責，但沒有說明費用、在地鐵何處安裝、誰監控、廠家是誰等問題，但稱新技術的使用前景光明，「我們看好三種裝備，但哪一種尚未落實，一旦確定就會宣布。」他說，安裝時不會是悄悄進行。

市長辦公室上周證實在考慮麻州Evolv技術公司的產品，Evolv公司研製的先進探測器可分析金屬成分的密度與形狀，掃描儀能區分槍支炸彈與手機等日用品的不同。探測器還可對可疑之人自動拍照，確定他們攜帶的金屬物品在何處，以找到攜帶武器的人。

紐約市的許多機構已使用Evolv探測器，包括林肯中心、紐約長老會醫院、美國自然歷史博物館，以及上月發生兩名員工被捅的現代藝術博物館。

亞當斯在地鐵攻擊案件發生後，就提出安裝金屬探測器的問題，但州長霍楚(Kathy Hochul)的發言人和大都會運輸署(MTA)主席李柏(Janno Lieber)都沒做出回應。不過李柏上周說，他對使用任何可增進安全的設施都持開放態度，也支持恢復隨機抽查乘客包裹的政策。他表示：「市警在九一一恐怖攻擊後實行過開包檢查，他們知道該怎麼做。我們要利用先進的高科技產品，在人多的地方要檢查包裹。」

紐約市地鐵系統使用的大規模金屬檢測 器並非新鮮事，市警局2018年在航港局了安裝一台金屬檢測器，作為因應恐怖攻擊的先期試點。

但紐約公民自由聯盟表示，航港局的金屬檢測器只給人以虛幻的安全假象，卻是以極高的自由為代價。地鐵系統安裝檢測器同樣也會失敗，解決不了犯罪背後的社會服務不公、精神健康和經濟等問題。

全國地鐵系統使用許多不同方式檢測武器，洛杉磯軌道系統2018年與運輸安全局合作，推出Evolv公司研發的便攜式隨身掃描儀。一年後，華盛頓特區地鐵系統開始進行類似的先期試驗。