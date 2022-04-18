復活節帽子遊行回歸 華人盛裝參加 「生活終於恢復正常」

華人梁音頭戴自行製作的花環。（記者和釗宇／攝影）

因新冠疫情 連續兩年取消的紐約市復活節 帽子大遊行 17日回歸，成千上萬來自紐約和世界各地的民眾在曼哈頓中城戴上精心準備極具創意的帽子，穿著精美的衣服，在第五大道各展風姿；身著盛裝參加遊行的華裔民眾表示，看到復活節遊行回歸，終於感受到疫情即將結束、生活即將恢復正常。

影音來源：記者和釗宇

復活節大遊行從五大道49街一直延伸到57街，不僅吸引紐約當地民眾參加，更有全美和世界各地的民眾特地趕來，也是全世界各國遊客樂於圍觀的盛事。大遊行的歷史追溯到1870年代，原本由參加教堂彌撒的教友發起，參加的民眾逐漸增加，100多年後已成為紐約市著名的遊行活動，與拉起警戒線的梅西感恩節大遊行、退伍軍人遊行等不同的是，所有民眾都可進入隊伍，共同歡度復活節。

人們戴上精心準備極具創意的帽子，穿著精美的衣服，在第五大道參加復活節帽子大遊行（記者和釗宇／攝影） 紐約市復活節帽子大遊行17日回歸，成千上萬來自紐約和世界各地的民眾在曼哈頓中城戴上精心準備極具創意的帽子，在第五大道各展風姿。（記者和釗宇／攝影） 紐約市復活節帽子大遊行17日回歸，成千上萬來自紐約和世界各地的民眾戴上精心準備極具創意的帽子，在第五大道各展風姿。（記者和釗宇／攝影） 人們戴上精心準備極具創意的帽子，穿著精美的衣服，在第五大道參加復活節帽子大遊行（記者和釗宇／攝影）

隨著疫情降溫，今年的帽子遊行終於回歸；家住法拉盛的馬來西亞華裔何韻仙帶著她的愛犬Poolu，一起來參加復活節大遊行；何女士來紐約12年，這是第四次參加復活節遊行，「今年遊行回歸我感到很高興，大家都身體健康，氣氛很好。」

何韻仙帶著她的愛犬Poolu，一起來參加復活節大遊行。（記者和釗宇／攝影） 人們戴上精心準備極具創意的帽子，穿著精美的衣服，在第五大道參加復活節帽子大遊行（記者和釗宇／攝影） 復活節帽子大遊行17日回歸，成千上萬來自紐約和世界各地的民眾戴上精心準備極具創意的帽子，在第五大道各展風姿。（記者和釗宇／攝影）

和往年一樣，何女士自行製作了精美的帽子和狗狗的花車；「我就覺得今年來參加遊行的人數跟疫情前差不多，但是戴帽子的人沒有以前多了。」

復活節帽子大遊行17日回歸，成千上萬來自紐約和世界各地的民眾在曼哈頓中城戴上精心準備極具創意的帽子，在第五大道各展風姿。（記者和釗宇／攝影） 人們戴上精心準備極具創意的帽子，穿著精美的衣服，在第五大道參加復活節帽子大遊行（記者和釗宇／攝影）

華裔民眾徐紅也搭配了自己的復活節帽子，帽子頂上有一隻慶祝春節的老虎玩偶；「我的搭配是想盡量凸顯中國元素，今年是中國的虎年，所以我把幸運小虎加到頭頂，做這頂帽子花了兩個多小時；每年我都會做一些中國元素的帽子，凸顯華人特色；這次遊行回歸了，就真的感覺到疫情走了、國泰民安了，大家都出來熱鬧一下。」

華人徐紅的帽子頂上有一隻慶祝春節的老虎玩偶，凸顯中國元素。（記者和釗宇／攝影）

華裔民眾梁音頭戴自行製作的花環，她表示，製作這頂帽子的用意是希望採用各種各樣的花朵、傳遞愛和春意，「我製作這頂帽子花了兩天時間，我已經參加四年，每年都會自己製作帽子；很高興遊行終於回歸，我今天看到了很多創意。」

華人楊為信頭戴粵劇的小生頂戴參加遊行，身為越劇愛好者的他經常幫助粵劇劇團翻譯劇目，「除了前兩年因為這個活動因為疫情取消，我每年都會來復活節遊行；今天遊客比較多，雖然戴帽子的人比往年少了很多，但是能看到生活恢復正常，我感到很高興。」 華人楊為信頭戴粵劇的小生頂戴參加遊行。（記者和釗宇／攝影）