疫情風險增 州長霍楚：不會再「關閉」紐約市

市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)表示，由於新冠疫情 上升，紐約市 內五區的新冠風險級别在本周內可能從「低」上升到「中等」，自1月Omicron造成大波疫情以來首次發生變化；不過州長霍楚(Kathy Hochul)17日表示，即時確診病例激增，紐約也不會再度因疫情癱瘓，她也不考慮再度「關閉」(shut down)紐約市。

霍楚周日接受The Cats Roundtable節目主持人John Catsimatidis專訪時，誓言不會重啟兩年前新冠疫情初期紐約全市居家避疫的抗疫措施；她說，「我將保護紐約居民的健康，但我也要保持經濟正常運行」。

瓦桑此前表示，在新一周初期，紐約市的疫情將進入一個新的風險水平，五個行政區都可能從低風險環境轉變為中等風險環境，表示病毒的社區傳播在加快。

截至15日，紐約市七天平均檢測 陽性率為4.46%，高於3月同期的1.46%；而在全州範圍內，七天平均檢測陽性率略高於4.68%，比上月19日的 1.85%顯著增加。

瓦桑再度提醒紐約市民在所有室內公共場所都戴上口罩；衛生局也表示，如果紐約市提高警戒級别，當局将考慮在高風險環境和不可能保持社交距離的地方恢複口罩要求，甚至考慮恢複對大多數室内場所的疫苗要求。

州衛生廳表示，高度傳染性的Omicron變種病毒的亞變種毒株BA.2，正在紐約部分地區進行「嚴重的社區傳播」，比全國的傳播速度更快；BA.2在全州已占新增病例的80.6%，在紐約市占85%。