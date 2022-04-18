容杏春路祭 華社籲立法管理電單車

布碌崙華社代表和民選官員一起為容杏春路祭，要求立法管理電單車。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)華裔社區17日為不久前遭電單車撞倒身亡的華裔婦女容杏春舉行路祭；死者家屬會同十餘個華社團體以及州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員李凱健(Ari Kagan)等多位民選官員及公職參選人，呼籲重視交通安全，立法管理電單車，避免容杏春的悲劇重演。

布碌崙班森賀3月4日發生一起電單車車禍，43歲的華婦容杏春被電單車撞倒後送進醫院，傷重不治。此次路祭於17日下午1時，在事發地點—布碌崙19大道交76街處舉行；紐約台山僑胞婦女聯合會、亞裔 維權大聯盟、美國紐約華人聯合會等團體，在臨時搭設的祭台上容杏春獻花並默哀，以表達對逝者的哀悼、對家人的慰問。

容杏春的丈夫譚雙齊對社會各界對他一家人的關心與支持表示感謝；他眼含淚水地說，從出事到現在，他一直沒勇氣再到他妻子被撞的地方來看看。

譚雙齊說，市長亞當斯(Eric Adams)說要維護公共安全，這也應包括道路安全，並對電單車進行監管；他希望發生在他妻子身上的悲劇不要重演。

亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊表示，數年前，華社就為電單車的立法問題提出過建議，但沒想到付出最大代價的是華人；他說，如果有人利用電單車的法律漏洞實施仇恨犯罪，後果將非常嚴重；他還強調，民選官員上任後要信守諾言，應為社區服務。

白彼得對容杏春一家的遭遇深表同情；他說，兩年前白思豪(Bill de Blasio)政府決定讓電單車不受限制地合法上路，他就覺得這不是個好主意,容杏春事件強化了他的想法。

白彼得提出了三項法案，第一，電單車駕駛者必須持證上路，這樣就能知道開電單車的是什麼人；第二，電單車必須上保險 ，以確保類似悲劇發生後受害者獲得補償；第三，加強更嚴格的執法，以確保任何有發動機的車都和汽車、摩托車一樣受到監管。白彼得希望這三項法案能儘快進行討論、聽證和投票。

紐約台山僑胞婦女聯合會會長王一冰說，電單車撞死了人，肇事者的錯誤卻只是闖了一個紅燈而已，這太讓人無法接受。她認為不光要通過立法對電單車進行監管，而且電單車一定要有保險，否則對家屬就是二次傷害。有人認為給電單車加各種規矩，不利於外賣郎，但她認為，監管也好，保險也好，恰恰能保護外賣郎。